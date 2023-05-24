الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مشيدا بفيتو، سعد الصغير يخرج عن صمته ويرد على أخبار القبض عليه وزوجته برلنتي عامر

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

سعد الصغير، ظهر المطرب الشعبي سعد الصغير في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليوضح حقيقة القبض عليه.

 

القبض على سعد الصغير

وقال سعد الصغير على الفيديو وكتب: "قال بيقول لك القبض على سعد الصغير".

 

برلنتي عامر

وقال سعد الصغير في الفيديو: "لم يتم القبض عليَّ أنا أو برلنتي، زوجتي حاليًّا في البيت تشرب الكابتشينو وبتاكل شوكليت ولا صحة لما كتبته بعض المواقع".

وأشاد سعد الصغير بتناول موقع فيتو لأزمته وقال: "لو أريد أن أعرف خبرًا صحيحًا سأدخل على بعض المواقع مثل فيتو".

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برلنتي عامر وسعد الصغير

باشرت النيابة المختصة التحقيقات في الاتهامات الموجهة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي، من رانيا صالح طليقة سعد الصغير باقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب والسب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفحص الفيديوهات التي قدمتها المُبلِّغة، التي تثبت صحة الواقعة.

 وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إنّ الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاما بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

 

تفاصيل بلاغ رانيا صالح ضد سعد الصغير

تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من السيدة رانيا صالح طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير تتهمه هو وزوجته بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف.

 وأرفقت في البلاغ مقطع فيديو رصدته كاميرا المراقبة في منزلها بدخول سعد وبرلنتي العقار، وتحركت قوة أمنية من قسم الهرم وتم إلقاء القبض عليهما وإيداعهما قسم الشرطة وعرضهما على النيابة العامة ومازالت التحقيقات مستمرة.

 وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

 

سعد الصغير: ولا عمري اتجوزتها

وفي وقت سابق رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على هذه الواقعة، نافيا أنها طليقته، وقال في تصريح خاص لـ “فيتو”: “طليقة مين؟ هو أي واحدة تطلع تقول كانت متجوزة سعد الصغير، واتطلقت منه، أولًا دي كانت راكبة معانا العربية، وأنا رايح تصوير، وأخذت أشياء تخصّني ولما برلنتي عرفت، روحنا البيت عشان نعرفها إننا عرفنا وكشفناها” على حد قوله.

وتابع الصغير: "أيوا ما قولتش إني ما روحتش ليها البيت، لكن ما اعتديناش عليها، وهي بتعمل محضر تتهمني بالكذب، وتقول إنها طليقتي، أنا ولا عمري اتجوزتها ومعرفهاش غير من قريب" حسب قوله.

 

سعد الصغير: أنا متجوزتش رقاصات

وفي وقت سابق قال المطرب الشعبي سعد الصغير: "أنا متجوزتش رقاصات، والراقصة شمس متجوزتهاش واللى خلاني اطلع اقول اني اتجوزتها انها كانت بتعيط واخواتها ضربوني لكن لا فيه ورقة ولا جواز ولا فيه شهود ولا محامي يثبتوا اني اتجوزتها".
 

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "أنا لا اتجوزت شمس الراقصة في الحلال ولا في الحرام، ولو عندها دليل على إني اتجوزتها تطلعه".

 

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