من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

تامر حسني وهالة عمر ، تصدر اسم هالة عمر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب هجوم بسمة بوسيل طليقة تامر حسني عليها في ليلة زفافها.

من هي هالة عمر

وسرعان ما تساءل الجمهور عن هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل طليقة تامر حسني في ليلة زفافها.

هالة عمر هي المسؤولة عن السوشيال للفنان تامر حسني منذ سنوات كثيرة.

وتعد هالة عمر من أكبر المعجبين بتامر حسني منذ طفولتها.

بدأت عملها مع نجم الجيل في سن الـ 14 عامًا بعدما لفت انتباه تامر حبها الشديد ودافعها المستمر عنه.

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كما أن زوج هالة عمر هو الذي طلبها للزواج من تامر حسني.

بسمة بوسيل

وأثارت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسؤولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

بسمة بوسيل

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر على خاصية “ستوري” عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ".

كما وجهت لها رسالة غامضة قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

تامر حسني وبسمة بوسيل

ورجح البعض بأن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل جاء بسبب هالة عمر.

وكان احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى “تاليا” للمرة الثانية، بعد احتفالهما معًا منذ أيام بعيد ميلاده ابنتهما “أمايا” في حفل وسط الأصدقاء والأقارب.

تامر حسني وزوجته وأولاده

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل علي الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

أثار النجم تامر حسني تساؤلات الجمهور بشأن محاولته عودته لزوجته بسمة بوسيل مجددًا بعد انفصالهما منذ أيام قليلة بشكل رسمي.

ونشر تامر حسني مقطع من أغنيته الشهيرة “come back to me” من خلال خاصية الإستوري على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام".

ورجح البعض أن “تامر” يحاول أن يعود لزوجته بعد انفصالهما بعد نشره لهذة الأغنية.

وكانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها عبر ستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

من ناحية أخرى، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".



يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الشركة المنتجة لــ فيلم تاج الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني والفنانة دينا الشربيني،موعد طرح بدور العرض السينمائي فى مصر ومختلف دول العالم..فى 28 من شهر يونيو المقبل 2023.