85 جنيها للكيلو بالمزرعة، توقعات بارتفاع جنوني في أسعار الدواجن، اعرف الموعد والأسباب

توقع راضي أحمد عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عودة أسعارالدواجن لارتفاع مرة مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيه المقبل، لعدة أسباب منها زيادة الطلب على شراء الدواجن في تلك الفترة.

وأوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن في تصريح لـ«فيتو» أنه من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية على الدواجن خلال فترة موسم عيد الأضحى، مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية فضلًا عن ارتفاع أسعار الضاني والكندوز لأسعار «فلكية» ستأثر في القوة الشرائية للمواطنين واتجاهها نحو شراء الدواجن، وقلة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء.

وأضاف أن أسعار الدواجن منخفضة مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، إذ يبلغ سعر كيلو اللحم نحو 380 جنيهًا في أسواق المناطق الشعبية، أي أنه بثمن كيلو لحم تستطيع السيدة شراء ما يقارب الـ 3 كيلوات من الدواجن، وخلال موسم عيد الأضحى تسعى السيدات لإضفاء نوع من البهجة على الأسرة من خلال إعداد الأطباق المختلفة، وعليه ستجد مبتغاها في الدواجن، كسعر يلائم الميزانية المحددة للمنزل.

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن، إلى أنه يتوقع ارتفاع أسعار الفراخ خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يونيه حتى عيد الأضحى، ليصل سعر الكيلو دواجن في المزرعة أي جملة نحو 85 جنيهًا للكيلو، متأثرة بزيادة الطلب عليها بالشراء في تلك الفترة.

انخفاض أسعار الدواجن متأثرة بتراجع سعر الأعلاف

وعن أسعار الدواجن خلال الأسبوع الأخير من مايو الجاري، قال عضو اتحاد منتجي الدواجن إن أسعار الدواجن ستواصل الانخفاض خلال هذا الأسبوع، متأثرة بعدة عوامل منها انخفاض أسعار الأعلاف، وحالة الركود التي أصابت قطاع الدواجن، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف خلال شهر مايو الجاري، مما زاد المعروض منها، وعليه تراجعت أسعار الدواجن كنتيجة طبيعة لانخفاض العلف.

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شركات إنتاج الدواجن قللت الدورات الإنتاجية

وأضاف راضي أحمد أنه مع الارتفاعات السابقة في سعر الأعلاف، عزفت بعض الشركات المنتجة للدواجن عن بدء دورات إنتاجية جديدة حتى لا تتعرض للخسائر، ومع عدم بدء شركات إنتاج الدواجن في دورات إنتاجية جديدة قلت نسبة الطلب على شراء الأعلاف، وكان هذا سببًا أخرًا في انخفاض أسعار العلف، مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

أسعار الأعلاف في الأسواق

بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 699 جنيهًا، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه أقل سعر لها في الأسواق إلى 950 جنيها أعلى سعر للشيكارة في السوق، وسعر العلف البادي 23% تراوح من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، وعلف الناهي 19% بسعر تراوح من 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

أسعار خامات أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار خامات الأعلاف، سجل سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14500 جنيه للطن مقابل 15000 جنيه سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه مقابل 12500 جنيه، واستقرت أعلاف الصويا، إذ سجلت صويا 46% سعر 37500 جنيه، وصويا 44% بسعر من 36500 جنيه.