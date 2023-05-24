محافظ بورسعيد يكشف سبب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في وقت قياسي

نتيجة الشهادة الإعدادية بوسعيد 2023، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي سبقت جميع المحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في وقت قياسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

وتابع: "بالفعل كان آخر امتحانات الشهادة الإعدادية أول أمس وهو مادة الدراسات الاجتماعية، ولم يمر أكثر من 24 ساعة، حتى تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد، وإعلان النتيجة.

محافظة بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد أن السبب في سرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان النتيجة، هو أن التصحيح مميكن، وذلك لأن بورسعيد أول محافظة في الجمهورية تطبق نظام البابل شيت والتصحيح المميكن في الشهادة الإعدادية.

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التصحيح المميكن

وأكد محافظ بورسعيد أن التصحيح المميكن أكثر دقة، ويكون بشكل سريع جدًّا في نفس الوقت، وبالتالي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات ويتم أيضًا إعلان النتيجة سريعًا.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد هي المحافظة الأولى والمنفردة على مستوى الجمهورية التي تخطو في العملية التعليمية خطوات متقدمة، حيث إنها أول محافظة تطبق نظام البابل شيت على مستوى محافظات مصر. وهو نظام يقيس مدى فهم الطلاب وإدراكهم للمعلومات وليس الحفظ والتلقين. وهذا هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3 % وتم إعلان أسماء الطلبة الأوائل، وأجرت “ فيتو” بثًّا مباشرًا لحظة تكريم أوائل الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد برقم الجلوس

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023، برقم الجلوس من هنا

وكرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة عقب اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 84.3%.

حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبًا وطالبة موزعين على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.