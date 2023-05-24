بقرارات صارمة.. رابطة الدوري الإسباني تنتصر لـ فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعض القرارات، التي تخص مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي فاز بها الأول بهدف دون رد في معقله ملعب "الميستايا" الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إغلاقًا جزئيًّا لمدرجات ملعب فالنسيا لخمس مباريات، وعقوبة مالية قدرها 45 ألف يورو بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار البيان، إلى أن فالنسيا يمكنه تقديم استئناف خلال 10 أيام عمل أمام لجنة الاستئناف.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أنه تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس خلال المباراة، وبالتالي قد يتم استدعائه لمباراة رايو فاليكانو اليوم الأربعاء.

-إعلانات-

بيان من ريال مدريد لدعم فينيسيوس

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا لدعم للاعبه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية التي صدرت ضده خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأكد البيان:"يُظهر نادي ريال مدريد رفضه بشدة ويدين الأحداث التي وقعت ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وواصل البيان: “تشكل هذه الحقائق هجومًا مباشرًا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية، ونعتبر أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة وتحديدًا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات”.

وواصل البيان: “تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة لهذا ونظرًا لخطورة الأحداث التي وقعت لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها”.

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

وأصدر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بيانًا يقدم خلاله دعمه الكامل للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية التي صدرت ضده خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وهتفت جماهير فالنسيا ضد فينيسيوس جونيور، خلال مباراة ريال مدريد أمس الأحد، في الليجا، ووصفت اللاعب البرازيلي بالقرد.

وفاز فالنسيا في هذه المباراة على ريال مدريد بهدف دون رد، وشهدت طرد فينيسيوس جونيور.

بيان رئيس الفيفا

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في البيان الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الإثنين: "كل التضامن مع فينيسيوس، لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا يقف مع جميع اللاعبين الذين يجدون أنفسهم بمثل هذه الوضعيات.. ما حدث بالمباراة بين فالنسيا وريال مدريد يُظهر أن هذه يجب أن تكون هي قضيتنا".

كما أكد رئيس الفيفا في بيانه ضرورة التزام الحكام بتطبيق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص هذه الحوادث، وأبرزها توقف المباراة، ثم مغادرة اللاعبين، والمذيع الداخلي يخبر الجمهور بأن المباراة ستتوقف إذا استمر الهجوم، وثالثا استكمال المباراة، وفي حالة تكرار الهجوم يتم منح الفوز للفريق المنافس.

واختتم بيانه: "من الواضح أن قول هذا أسهل من فعله، لكننا بحاجة إلى القيام به ونحتاج إلى دعمه من خلال التعلم".

دعم فينيسيوس من النجوم والأندية ورئيس البرازيل

بعد هذه الواقعة، بدأت حملات التضامن مع فينيسيوس سواء من زملائه في الفريق، أو بعض النجوم العالميين مثل كيليان مبابي والظاهرة رونالدو ونيمار، وحتى الخصوم مثل أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة.

ولم تتوقف حملات الدعم عند اللاعبين فقط، بل امتدت للفرق البرازيلية وعلى رأسها ناديه الأم فلامنجو، وأندية أخرى مثل ساو باولو وبالميراس، وحتى رئيس دولة البرازيل نفسه تحدث عن هذه الواقعة.

العنصرية تهدد استمرار فينيسيوس مع ريال مدريد

وبدأت عدة تقارير صحفية إسبانية، تؤكد أن فينيسيوس جونيور يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب معاناته من العنصرية.

وتضاربت الأنباء بشأن موقف اللاعب نفسه من الرحيل، خاصة وأنه توصل لاتفاق لتمديد عقده مع الميرنجي لفترة طويلة، وأكد أكثر من مرة أنه يريد مواصلة نجاحاته بقميص الميرنجي.

بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وصف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ورئيسه إدنالدو رودريجيز، الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، على ملعب ميستايا بأنها "جريمة".

وأكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك فرحة حيث توجد العنصرية".

وتساءل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان "إلى متى سنعيش في القرن ال21 مواقف مثل تلك التي شهدناها للتو مرة أخرى في الليجا؟ إلى متى ستستمر البشرية في كونها متفرجة ومتواطئة في أعمال عنصرية قاسية؟ كم من الوقت سنحتاج للتذكير بأنها جريمة؟ إلى متى سنكافح من أجل اتخاذ مواقف ملموسة وفعالة داخل وخارج الملاعب؟".

ونقل البيان كل دعمه إلى فينيسيوس، مؤكدا "أنت تحظى بكل حبنا وبحب كل البرازيليين، يا فينيسيوس...ليس أنت فحسب، بل كل من عانوا ويعانون من هذا المرض العالمي الذي هو العنصرية".