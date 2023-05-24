في بث مباشر، ماجد هاني يرد على أخبار رحيله عن الزمالك والانتقال لبيراميدز

حرص ماجد هاني لاعب نادي الزمالك على توضيح حقيقة تهديده بفسخ التعاقد مع الفريق الأبيض والانتقال إلى بيراميدز.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ماجد هاني يمتلك عرضًا قويًّا من نادي بيراميدز، للانتقال إليه بداية الموسم الجديد.

وخرج ماجد هاني ليرد على أخبار تهديده بفسخ التعاقد مع الزمالك والانتقال إلى بيراميدز عن طريق بث مباشر للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال ماجد هاني في لايف عبر صفحته الرسمية: "والله ما مضيت مع حد ومش همشي من الزمالك ونفسي في فرصة مع الفريق".

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الغريب في الأمر أن ماجد هاني خرج ليرد على حقيقة انتقاله لبيراميدز في بث مباشر للجمهور، الأمر الذي لا يليق بلاعب ينتمي لنادي بحجم الزمالك.

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، بإستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية: "أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

هجوم جماهير الزمالك على روقا

هاجمت جماهير الزمالك الموجودة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية.

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه".

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو أنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميًّا عن طريق وكلاء فقط.

وقال أوسوريو أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث مباراة الزمالك والداخلية

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدأ محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا أن يحرزوا هدفًا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

الزمالك،فيتو

الزمالك،فيتو

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.