جامعة بنها الأهلية تطلق برنامجا تطبيقيا لتحويل أفكار الطلاب لمشروعات اقتصادية

أطلقت جامعة بنها الأهلية برنامجًا تطبيقيًا مكثفًا يستهدف تحويل أفكار الطلاب المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية حقيقية، وذلك بالشراكة مع قطاع الصناعة ورجال الأعمال، وبدعم مباشر من صندوق الابتكار التابع لوزارة التعليم العالي.

4 مشروعات بتمويل 2 مليون جنيه

وأكد الدكتور محمود شكل، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية لقطاع الابتكار وريادة الأعمال، أن البرنامج يمتد على مدار عدة أيام من الأحد إلى الأربعاء، ويعتمد على منهج عملي يركز على تدريب الطلاب على التفكير غير النمطي، وبناء الأفكار الابتكارية، وإجراء دراسات سوق متكاملة تضمن واقعية التنفيذ، قبل الانتقال إلى إعداد الخطط المالية وتأسيس الشركات الناشئة.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى الابتكار وريادة الأعمال الذي عقدته الجامعة في 28 يناير الجاري، والذي يمثل خطوة جادة لتحويل الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

36 مشروعًا مبتكرًا تقدم بها طلاب جامعة بنها الاهلية



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الجامعة بدأت بالفعل في تنفيذ أولى هذه التوصيات من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة، والتي تناقش وتقيّم 36 مشروعًا مبتكرًا تقدم بها طلاب الجامعة من مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى صقل الأفكار وتحويلها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق في السوق.



وأضاف أن ورش العمل تُعقد بحضور لجان علمية متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعة والخبراء الأكاديميين، إلى جانب مشاركة فعالة من رجال الصناعة، ورجال الأعمال، وممثلي الشركات المتخصصة، فضلًا عن الاستعانة بخبير صناعي متخصص لكل مجال من مجالات المشروعات المطروحة، بما يضمن تقييمًا دقيقًا وواقعيًا يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلباته الفعلية.



وأوضح الدكتور محمود شكل أن هذه الورش تستهدف في مرحلتها الحالية اختيار أربعة مشروعات متميزة للفوز بمنحة صندوق الابتكار التابع لوزارة التعليم العالي، حيث يحصل كل مشروع فائز على دعم مالي قدره 500 ألف جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى مليوني جنيه، يتم توجيهها لتنفيذ المشروعات واستكمال تطويرها وتحويلها إلى منتجات أو خدمات حقيقية قابلة للتسويق.



وأكد أن كل مشروع فائز سيتم ربطه بشريك استراتيجي من إحدى الشركات أو الكيانات الصناعية، بما يضمن الاستدامة والجدوى الاقتصادية، ويساعد على تسريع عملية الانتقال من الفكرة إلى التطبيق، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.



وشدد نائب رئيس الجامعة على أن دعم الجامعة لا يقتصر على المشروعات الفائزة فقط، بل يمتد ليشمل جميع المشروعات المشاركة، حيث تواصل الجامعة تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات التي لم يتم اختيارها في هذه المرحلة، بهدف استكمال تطويرها ومساعدة أصحابها على تجاوز التحديات التي قد تواجههم، إيمانًا بدور الجامعة في تبني الأفكار الواعدة ورعاية المبتكرين.



وثمّن شكل التعاون المثمر بين جامعة بنها الأهلية وقطاع الصناعة ورجال الأعمال، معتبرًا أن هذا التكامل يمثل نموذجًا ناجحًا لربط البحث العلمي والتعليم الجامعي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والانفتاح على الأسواق المحلية والدولية.



وأوضح أن الجامعة قامت بإعداد كتيب تعريفي يضم جميع المشروعات المقدمة، مع عرض تفصيلي لأفكارها ومجالات تطبيقها وفرص نموها، وتم إرساله إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في إطار خطة تستهدف تشبيك أصحاب المشروعات مع الشركاء المحتملين، ودعم جهود تسويق هذه المشروعات وفتح آفاق جديدة لها داخل مصر وخارجها.



وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن المشروعات الأربعة الفائزة يوم الخميس المقبل، خلال فعالية موسعة تُعقد بحضور رجال الأعمال، وأصحاب الشركات، والمتخصصين، وخبراء الصناعة، وممثلي صندوق الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي، حيث سيتم توزيع الجوائز وتكريم أصحاب المشروعات المتميزة.



واختتم نائب رئيس جامعة بنها الأهلية تصريحه بالتأكيد على استمرار الجامعة في دعم الأفكار الخلاقة والعمل على تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على أن هدف الجامعة هو تغيير النظرة النمطية للتعليم الجامعي، والانتقال من التعليم التقليدي إلى تعليم قائم على الابتكار والإنتاج والشراكة مع المجتمع، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة المستقبل وصناعة التنمية.

كما أشار إلى أن الدعم المقدم من صندوق الابتكار بوزارة التعليم العالي لاحتضان المشروعات، يتم في إطار تنسيق وشراكة استراتيجية مع جامعة بنها الأهلية، بما يعكس الثقة في قدرات الجامعة وطلابها، ودورها المتنامي في دعم منظومة الابتكار الوطنية.

