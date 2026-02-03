رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد وزارة الخارجية للشئون الأفريقية

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك مع الجامعة فيما يتعلق بالشأن الإفريقي، وذلك في إطار الدور الريادي للجامعة وانفتاحها على محيطها الإقليمي والقاري.

حضر اللقاء، السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفيرة نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية ومدير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور عطيه الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا، والدكتورة أميرة سليمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور زكريا عبد المجيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الدراسات الأفريقية العليا وتاريخها العريق

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالسفراء داخل جامعة القاهرة، مستعرضًا الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتميزة التي تمتلكها الجامعة وكلية الدراسات الافريقية العليا وتاريخها العريق كأحد أقدم وأكبر الجامعات في المنطقة، فضلًا عن برامجها الدراسية المتنوعة التي تهتم بالشأن الأفريقي، ومبادراتها المختلفة التي تُطلقها من أجل دعم الطلاب والباحثين الأفارقة، وحرصها علي تعزيز تبادل الخبرات العلمية والثقافية داخل مختلف الدول الافريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم مستقبل القارة.

تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة علي تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتدريب وبناء القدرات، وذلك في إطار دورها المهم في دعم التنمية المستدامة بالقارة، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلي الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة في هذا الإطار والتي من بينها إنشاء برنامج دراسي باللغة الفرنسية داخل كلية الطب يستقطب الطلاب الأفارقة الناطقين بالفرنسية، وتنظيم "يوم أفريقيا"، والتعاون في مجال الإعلام الرقمي من خلال كليتي الدراسات الافريقية العليا وكلية الإعلام، لافتًا إلى الإعداد لتنظيم فعالية كُبري فى مايو القادم داخل قاعة الاحتفالات بالجامعة للاحتفال بيوم أفريقيا يتم خلاله الإعلان عن تدشين رابطة للخريجين الأفارقة، والمنح الدراسية التي تُتيحها الجامعة في مختلف التخصصات، وغيرها من المبادرات والفعاليات.

ومن جانبه، أشاد السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، بالدور الرائد لجامعة القاهرة كمنارة علمية في أفريقيا والعالم العربي، وتضم نخبة متميزة من الأكاديميين في التخصصات المختلفة، متطلعًا إلي توسيع سبل التعاون المشترك مع الجامعة من خلال كلية الدراسات الافريقية العليا والتي تمثل البوابة العلمية والثقافية داخل القارة الإفريقية، موجهًا الشكر إلى رئيس جامعة القاهرة للموافقة علي تخصيص 40 منحة دراسية للأفارقة بواقع 20 منحة لدرجة الماجستير و20 منحة لدرجة الدكتوراه، وذلك بمختلف أقسام كلية الدراسات الأفريقية العليا، لافتًا إلي إمكانية قيام الكلية بإنشاء دبلومات " أون لاين " للطلاب الأفارقة، وبرامج دراسية مشتركة مع جامعات من مختلف أنحاء القارة.

وأكد على ترحيب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى وموافقته على عدد من الأنشطة المختلفة التى تشترك فيها كلية الدراسات الافريقية العليا مع الخارجية المصرية لنشر الثقافة المصرية داخل القارة الافريقية.

كما أعرب السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع جامعة القاهرة لما تمتلكه من خبرات أكاديمية وبحثية متميزة، بما يسهم في دعم العلاقات الثقافية المصرية الأفريقية وتعزيز التواصل بين الشعوب من خلال التعليم والبحث العلمي.

منح للماجستير والدكتوراة للدولة الأفريقية من جامعة القاهرة

ووجه الشكر لرئيس الجامعة على تنظيم الاحتفال بيوم أفريقيا تحت قبة جامعة القاهرة ودعوة جميع السفراء الأفارقة وجميع المعنيين بالشأن الافريقى فى مصر.

وأعربت السفيرة نرمين الظواهرى مساعد وزير الخارجية مدير الوكالة الإفريقية عن سعادتها بالتعاون مع جامعة القاهرة مثمنة جهود الجامعة فى دعم العلاقات المصرية الأفريقية ودعم الدبلوماسية المصرية فى أداء دورها الوطنى من خلال موافقته على منح دراسة الماجستير والدكتوراه المقدمة من الجامعة الى الدول الأفريقية وطلبت المزيد من المنح فى التخصصات المختلفة للدرجة الجامعية الأولى، وأيضا تنظيم دورات تدريبية للشباب الأفارقة فى كافة المجالات ووعدت بدعم الوكالة لبعض الأنشطة التعليمية للطلاب الأفارقة

ومن جهته، أكد الدكتور عطيه الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الكلية تضطلع بدور محوري في دعم مختلف القضايا الأفريقية، من خلال برامجها الأكاديمية المتخصصة، وأنشطتها البحثية، ومبادراتها التي تستهدف دراسة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية، وتقديم حلول علمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز علاقاتها بالقارة الأفريقية، وتفعيل دور الجامعة كمنصة علمية وفكرية لدراسة قضايا أفريقيا، والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات والاستراتيجيات الداعمة للتكامل والتنمية بالقارة.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجرى السفراء زيارة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

