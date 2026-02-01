الأحد 01 فبراير 2026
بروتوكول تعاون بين البريد وجامعة بنها الأهلية لتقديم الخدمات داخل الحرم الجامعي

توقيع بروتوكول التعاون،
وقّعت الهيئة القومية للبريد، وجامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى توفير البريد حزمة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية والحكومية داخل الحرم الجامعي، بما يلبّي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.

توقيع بروتوكول التعاون 

وقّع البروتوكول  سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والدكتور تامر سمير عبد المجيد، رئيس جامعة بنها الأهلية، وذلك بحضور السادة عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والمالية بالجامعة، وعدد من قيادات الهيئة.

أكدت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على التوسع في تقديم خدماتها داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، من خلال إتاحة منافذ بريدية متكاملة تتيح للطلاب والعاملين الاستفادة من مختلف الخدمات بكل سهولة ويسر داخل الحرم الجامعي".

 أوضحت أنّ توقيع هذا البروتوكول مع جامعة بنها الأهلية يعكس التزام البريد المصري بدوره المجتمعي والتنموي، مشيرة إلى أنّ الهيئة تسعى إلى الوصول بخدماتها إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب والطلاب، عبر تواجد فعّال داخل الجامعات.

 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور تامر سمير عبد المجيد، رئيس جامعة بنها الأهلية، أنّ توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أنّ إتاحة الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوفير خدمات آمنة ومتطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية متكاملة وعصرية.

تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي

الدستورية: عدم جواز الحجز على أموال المتوفى بصندوق توفير البريد

البريد يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية

ومن جانبه، صرّح  سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، أن جامعة بنها الأهلية تُعد نموذجًا متقدمًا للجامعات الحديثة التي تحرص على توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة، مشيرًا إلى أنّ البروتوكول ينص على تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتخفيف العبء عن الطلاب والعاملين، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات داخل الجامعة.

