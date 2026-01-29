وزيرا التعليم العالي والثقافة يبحثان دعم الأنشطة الفنية بالجامعات

18 حجم الخط

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة؛ لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير النشاط الفني والثقافي بالجامعات المصرية، خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، وتعزيز دور الثقافة في بناء وعي الطلاب، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، وانطلاقًا من الدور الحضاري والتاريخي الذي تضطلع به مصر بوصفها مركزًا للإشعاع الثقافي، وإيمانًا بأن الأنشطة الثقافية والفنية تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وتعزيز وعيه الوطني والاجتماعي، وترسيخ قيم الانتماء، وتأكيد الهوية المصرية المتنوعة.

وزير الثقافة: شراكة إستراتيجية مع التعليم العالي لدعم النشاط الثقافي والفني بالجامعات

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المبادرة الوطنية لتطوير النشاط الفني والثقافي بروافده المختلفة بالجامعات المصرية تمثل خطوة محورية نحو انتقال وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها إلى العمل الميداني المباشر داخل الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح وزير الثقافة أن المبادرة تستهدف إعادة الروح للحياة الثقافية داخل الجامعات بمختلف تصنيفاتها وفي جميع المحافظات، وخلق سياق مستدام للممارسات والفعاليات الثقافية والفنية، واكتشاف ورعاية ودعم المواهب الشابة، وتفعيل دور الفنون بوصفها أداة أساسية في التنشئة الثقافية وبناء الوعي.

وشدد على أهمية دعم الشباب واستثمار مواهبهم وطاقتهم الإبداعية من خلال تنظيم ورش تدريبية متخصصة في فنون المسرح، تشمل: التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية، وتصميم الديكور، والإضاءة، والأزياء، والموسيقى، والغناء، إلى جانب تنظيم ورش لتذوق وتعلم الفنون التشكيلية (الرسم، النحت، الجرافيك، التصميم البصري)، وورش في مجال السينما (كتابة السيناريو، التصوير، المونتاج، فنيات الإخراج، ومبادئ النقد السينمائي)، فضلًا عن ورش في الكتابة الأدبية (الرواية، القصة القصيرة، الشعر، المقال).

وزير التعليم العالي: الأنشطة الثقافية والفنية ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب

من جانبه قال الدكتور أيمن عاشور إن الجامعات لم تعد تقتصر على الدور الأكاديمي فقط، بل تضطلع بدور محوري في بناء شخصية الطالب ثقافيًا وفكريًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب الطلابية، وتعزيز الوعي الثقافي، ودعم الإبداع؛ بما يسهم في إعداد خريج متكامل قادر على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود وزارة الثقافة في الأنشطة الثقافية والمعارض، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي استقبل نحو ثلاثة ملايين زائر حتى الآن، من بينهم 3600 طالب من 18 جامعة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الأنشطة الطلابية من خلال بروتوكولات وشراكات مستقبلية تعزز الهوية الثقافية داخل الجامعات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الطفرة غير المسبوقة في النشاط الطلابي بالجامعات المصرية، لافتًا إلى تنفيذ برامج نوعية مثل «كاستينج جامعات»، ومسلسل «ميدتيرم» الذي تجاوز المليار مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب استمرار وتوسيع دوري الجامعات والمعاهد المصرية ليشمل «أولمبياد الجامعات المصرية»، مؤكدًا توظيف الأنشطة الثقافية والرياضية في تعزيز الانتماء وتصحيح السلوكيات، وتعزيز التعاون مع جهاز التنسيق الحضاري لدعم الهوية البصرية والعمران المصري.

المبادرة الوطنية لتطوير النشاط الفني والثقافي بالجامعات المصرية

وتتضمن المبادرة تخصيص مسارح وقاعات ومساحات عرض فني داخل الجامعات، وإتاحة مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة وقصور الثقافة بالمحافظات للأنشطة الفنية الطلابية، وتنظيم مهرجانات سنوية في مجالي المسرح والسينما بكل إقليم ثقافي من الأقاليم الثقافية الستة، على أن تُختتم بمهرجان قومي سنوي شامل لتكريم أفضل الأعمال في مختلف المجالات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز النشاط المسرحي بالجامعة، واكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية في مجالات الفنون التشكيلية والموسيقى والسينما والكتابة الإبداعية، وتعزيز القيم المجتمعية والانتماء الوطني من خلال أعمال فنية وأدبية متسقة مع الثقافة المحلية والمعايير الجمالية، إلى جانب بناء جسور تعاون مستدامة بين المؤسسات الثقافية والتعليمية.

كما ناقش الاجتماع آليات التنفيذ، التي تشمل تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي الوزارتين والجامعات، وإعداد دليل إرشادي موحد لمعايير الأنشطة الفنية والثقافية الجامعية، والتوصية بتخصيص موازنة سنوية لدعم الإنتاج الفني والثقافي، إلى جانب التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لدعم المبادرة إعلاميًا، والتنسيق مع الجهات الراعية والمؤسسات الثقافية لدعمها ماديًا ومعنويًا.

وشهد الاجتماع، من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حضور كل من الدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد راغب مساعد الوزير للحياة الطلابية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

ومن جانب وزارة الثقافة، حضر كل من الأستاذ عمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، والأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة.

