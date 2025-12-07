18 حجم الخط

أطلقت جامعة بنها الأهلية سلسلة من الرحلات الجيولوجية الميدانية لطلاب الفرقة الأولى بكلية علوم الطاقة، وذلك تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك بهدف ربط الطلاب بالواقع العملي في مجالات علوم الأرض والطاقة، وتعزيز التعليم التطبيقي، ورفع كفاءتهم العلمية والمهارية.

جامعة بنها الأهلية تطلق سلسلة رحلات علمية لطلاب كلية علوم الطاقة

وأكد الدكتور تامر سمير أن التدريب الميداني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية جامعة بنها الاهلية بوصفه أداة مهمة لإعداد خريجين قادرين على تطبيق ما يتعلمونه في بيئات العمل الحقيقية. وأضاف أن الجامعة تعمل على تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مشيرًا إلى أن هذه الرحلات تسهم في دعم مهارات الطلاب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل في قطاع الطاقة.

رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية يشيد بجهود كلية علوم الطاقة

من جانبه، أشاد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية بجهود كلية علوم الطاقة في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، موضحًا أن الرحلات تمنح الطلاب فرصة فريدة للتفاعل مع البيئات الجيولوجية الطبيعية، وفهم التكوينات الأرضية ومصادر الطاقة من خلال المشاهدة المباشرة والتطبيق العملي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجه الجامعة نحو تقديم تعليم حديث يعتمد على الخبرة الميدانية.

وقد أشرف الدكتور محمد مصطفى عفيفي، مدير برامج كلية علوم الطاقة، على تنفيذ الرحلات العلمية التي شملت عدة مواقع بمدينة رأس سدر، من بينها ممر متلا والعيون الكبريتية جنوب المدينة. وتعرّف الطلاب خلال الرحلات على التنوع الجيولوجي للصخور والتراكيب الأرضية، إلى جانب زيارة حقل بترول رأس سدر بمنطقة امتياز الشركة العامة للبترول، باعتباره أحد أهم التواجدات البترولية في المنطقة. كما تضمنت الجولة التعرف على الطاقة الحرارية الأرضية باعتبارها من أبرز مصادر الطاقة المتجددة في جنوب سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.