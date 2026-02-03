يصل لـ6 آلاف جنيه، أسعار ومحتويات صندوق ياميش رمضان 2026
أسعار صندوق الياميش في رمضان 2026، طرح عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بالتزامن مع الاستعدادات لقرب حلول شهر رمضان المبارك، أصناف ياميش رمضان، مع توفير عبوات مختلفة الحجم والجودة من الياميش.
عرض صندوق ياميش رمضان
يضاف إلى عرض صندوق ياميش رمضان، وهو علبة مصنعة من خامات مختلفة تجمع بين الخشب والمعادن والكرتون، أو أحد هذه الخامات، وتحتوي على عدد من أصناف ياميش رمضان 2026.
أسعار صندوق الياميش في رمضان 2026
وتستعرض «فيتو» أسعار صندوق الياميش في رمضان 2026، وفقًا لما طرحته المحال التجارية، وأبرز محتوياته في السطور الأتية:
صندوق ياميش رمضان 2026 بسعر 1450 جنيهًا
ويحتوي صندوق ياميش رمضان 2026 بسعر 1450 جنيهًا على 13 سلعة، هم: عبوة بلح وزن كيلو، عبوة سوداني ني وزن 400 جرام، عبوة قمرالدين وزن 400 جرام، عبوة جوزهند وزن 150 جراما، عبوة زبيب وزن 250 جرام.
كما تحتوي على عبوة مشمشية وزن 200 جرام، عبوة قراصيا وزن 200 جرام، عبوة تمرهندي وزن 300 جرام، عبوة بندق مقشر وزن 150 جراما، عبوة عين جمل مقشر وزن 150 جراما، عبوة تين وزن 300 جرام، عبوة عرقسوس وزن 500 جرام، عبوة تمر وزن 700 جرام.
صندوق ياميش رمضان بسعر 2350 جنيهًا
ويحتوي صندوق ياميش رمضان بسعر 2350 جنيهًا على 17 سلعة، هم 2 عبوة قمر الدين وزن 400 جرام، عبوة جوزهند وزن 250 جراما، عبوة زبيب وزن 250 جراما، عبوة مشمشية وزن 200 جرام، عبوة قراصيا وزن 200 جرام، عبوة بندق مقشر وزن 150 جراما، عبوة لوز مقشر ني وزن 150 جراما.
كما تحتوي على عبوة عين جمل مقشر وزن 150 جراما، عبوة كاجو وزن 150 جراما، عبوة بندق حصى وزن 250 جراما، عبوة عين جمل حصى وزن 250 جراما، عبوة فستق وزن 150 جراما، عبوة سوداني حلواني وزن 400 جرام، عبوة تمرهندي وزن 300 جرام، عبوة تين وزن 300 جرام، عبوة بلح سكوتي وزن كيلو، عبوة تمر وزن 1600 جرام.
صندوق ياميش رمضان بسعر 5750 جنيهًا
ويحتوي صندوق ياميش رمضان بسعر 5750 جنيهًا على 19 سلعة، 3 عبوات قمر الدين وزن 400 جرام، 3 عبوات جوزهند وزن 250 جراما، 3 عبوات زبيب وزن 250 جراما، 3 عبوات مشمشية وزن 200 جرام، 3 عبوات قراصيا وزن 200 جرام، 3 عبوات بندق مقشر وزن 150 جراما، 3 عبوات لوز مقشر وزن 150 جراما.
كما تحتوي على 3 عبوات عين جمل مقشر وزن 150 جراما، 3 عبوات كاجو وزن 150 جراما، 3 عبوات بندق حصي وزن 250 جراما، 3 عبوات عين جمل حصي وزن 250 جراما، 3 عبوات فستق وزن 150 جراما، 3 عبوات سوداني حلواني ني وزن 400 جرام، عبوة عرقسوس وزن 500 جرام، 2 عبوة كركديه وزن 250 جرام، 2 عبوة تمرهندي 300 جرام، 3 عبوات تين وزن 300 جرام، 2 عبوة بلح سكوتي وزن كيلو، عبوة تمر وزن 2400 جرام.
صندوق ياميش رمضان بسعر 6 آلاف جنيه
ويحتوي صندوق ياميش رمضان بسعر 6 آلاف جنيه على 19 سلعة، 3 عبوات قمر الدين وزن 400 جرام، 3 عبوات جوزهند وزن 250 جراما، 3 عبوات زبيب وزن 250 جراما، 3 عبوات مشمشية وزن 200 جرام، 3 عبوات قراصيا وزن 200 جرام، 3 عبوات بندق مقشر وزن 150 جراما، 3 عبوات لوز مقشر وزن 150 جراما.
كما تحتوي على 3 عبوات عين جمل مقشر وزن 150 جراما، 3 عبوات كاجو وزن 150 جراما، 3 عبوات بندق حصي وزن 250 جراما، 3 عبوات عين جمل حصي وزن 250 جراما، 3 عبوات فستق وزن 150 جراما، 3 عبوات سوداني حلواني ني وزن 400 جرام، عبوة عرقسوس وزن 500 جرام، 2 عبوة كركديه وزن 250 جرام، 2 عبوة تمرهندي 300 جرام، 3 عبوات تين وزن 300 جرام، 2 عبوة بلح سكوتي وزن كيلو، عبوة تمر وزن 2400 جرام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا