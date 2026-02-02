تأجيل محاكمة 70 متهمًا باللجان الإدارية للإخوان و8 متهمين بداعش النزهة

18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 70 متهمًا في القضية رقم 56 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا بـ اللجان الإدارية للإخوان، إلى جلسة 2 مايو المقبل للمرافعة.

ملابسات القضية

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024 بدائرة أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما تضمن أمر الأحالة، الاعتداء على الحريات الشخصية وحقوق المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكما أشرف هؤلاء المتهمون على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية داخل مجموعات الإخوان.

انضمام باقي المتهمين وتهم تمويل الإرهاب

أما المتهمون من السادس وحتى السبعين، فقد انضموا للجماعة وأقروا بالاشتراك في أنشطة تهدف لتعطيل النظام العام.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الخامس، ومن الـ18، والثامن والثلاثين وحتى السادس والأربعين، والثامن والأربعين وحتى الثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بتوفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة الإرهابية وأعضائها لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

قضية "خلية النزهة"

وفى سياق متصل، قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية النزهة، إلى جلسة 8 أبريل المقبل لسماع شهادة الشهود.

ملابسات القضية

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

