طريقة عمل الكبيبة السوري وتفريزها استعدادًا لشهر رمضان

طريقة عمل الكبيبة السوري، واحدة من أشهر وألذ الأطباق الشامية التي تحضر بقوة على الموائد العربية، خاصة في شهر رمضان المبارك، لما تتمتع به من مذاق غني وقيمة غذائية عالية.

والكبيبة السوري من الأكلات التي يمكن تجهيزها مسبقًا وتفريزها لتوفير الوقت والجهد أثناء أيام الصيام.

تعتمد الكبيبة السوري على البرغل الناعم واللحم، وتتميز بقوامها المتماسك وحشوتها الشهية، سواء قُدمت مقلية أو مشوية أو مطهية باللبن.

أولًا: مكونات الكبيبة السوري

مكونات العجينة الخارجية:

برغل ناعم مغسول ومصفّى جيدًا

لحم مفروم ناعم جدًا

بصلة مبشورة ومصفّاة من الماء

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات كبيبة (قرفة، فلفل حلو، جوزة الطيب اختياري)

رشة كمون (اختياري)

مكونات الحشوة الداخلية:

لحم مفروم

بصل مفروم ناعم

صنوبر أو جوز مفروم (اختياري)

ملح وفلفل أسود

بهارات مشكلة

زيت أو سمن للتشويح

طريقة تحضير الكبيبة السوري

الكبيبة السوري

يُنقع البرغل الناعم لمدة 10 دقائق فقط ثم يُعصر جيدًا من الماء، وهي خطوة أساسية لضمان تماسك العجينة وعدم تفكك الكبيبة أثناء التشكيل أو القلي. في وعاء واسع، يُخلط البرغل مع اللحم المفروم والبصل المبشور والملح والفلفل والبهارات، ثم يُعجن الخليط جيدًا باليد أو في الكبة الكهربائية حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

لتحضير الحشوة، يُشوّح البصل المفروم في قليل من الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُقلب حتى ينضج، بعدها تُضاف البهارات والملح والفلفل، وفي النهاية يُضاف الصنوبر أو الجوز ويُقلب الخليط ثم يُترك ليبرد تمامًا قبل الاستخدام.

بعد ذلك، تُؤخذ قطعة صغيرة من عجينة الكبيبة وتُشكّل على شكل كرة، ثم يُفتح فيها تجويف بالإصبع، وتُحشى بكمية مناسبة من الحشوة، وتُغلق بإحكام مع تشكيلها على الشكل البيضاوي المعروف للكبيبة. يُراعى أن تكون الطبقة الخارجية رفيعة دون أن تتمزق.

طرق طهي الكبيبة السوري

يمكن قلي الكبيبة في زيت غزير ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا، أو شويها في الفرن بعد دهنها بالقليل من الزيت للحصول على نسخة أخف. كما يمكن استخدامها في وصفات أخرى مثل الكبيبة باللبن أو الكبيبة بالصينية.

طريقة تفريز الكبيبة السوري استعدادًا لرمضان

تفريز الكبيبة السوري يُعد حلًا عمليًا لتسهيل تحضير الإفطار خلال شهر رمضان. بعد تشكيل الكبيبة وقبل القلي، تُرصّ في صواني أو أطباق مسطحة مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى، ثم تُدخل الفريزر لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تتجمد تمامًا.

بعد تجميدها، تُنقل الكبيبة إلى أكياس تفريز محكمة الغلق أو علب بلاستيكية، مع تفريغ الهواء قدر الإمكان، ويُكتب تاريخ التفريز على الكيس. بهذه الطريقة يمكن حفظ الكبيبة السوري في الفريزر لمدة تصل إلى شهرين دون أن تفقد طعمها أو قوامها.

تفريز الكبيبة السوري

طريقة حفظ الكبيبة واستخدامها بعد التفريز

عند الرغبة في الاستخدام، لا يُفضل إذابة الكبيبة المجمدة في درجة حرارة الغرفة، بل تُقلى مباشرة من الفريزر في زيت متوسط السخونة حتى تنضج من الداخل وتحصل على لون متجانس من الخارج. في حال الشوي بالفرن، يمكن تركها خارج الفريزر لمدة 10 دقائق فقط ثم إدخالها الفرن.

نصائح مهمة لنجاح الكبيبة السوري

استخدام برغل ناعم جدًا هو سر القوام المثالي.

عصر البرغل والبصل جيدًا يمنع تفكك الكبيبة.

ترك الحشوة لتبرد تمامًا قبل الحشو خطوة لا غنى عنها.

عدم الإكثار من الحشو حتى لا تنفتح الكبيبة أثناء الطهي.

تبقى الكبيبة السوري خيارًا مثاليًا لتحضيرات رمضان، تجمع بين الطعم الأصيل وسهولة التحضير المسبق، لتمنحك مائدة غنية وشهية بأقل مجهود خلال أيام الشهر الكريم.

