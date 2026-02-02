طريقة عمل فطائر بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل فطائر بالجبنة، الفطائر بالجبنة من أكثر المعجنات المحببة لدى الكبار والصغار، فهي مناسبة لوجبة الإفطار، والعشاء الخفيف، كما تصلح للتقديم في اللانش بوكس أو في العزومات.

وتمتاز بسهولة تحضيرها وتنوع حشواتها، حيث يمكن استخدام أكثر من نوع جبن حسب الذوق، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل فطائر بالجبنة.

مكونات عمل فطائر بالجبنة:-

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 كوب حليب دافئ تقريبا

1 بيضة اختياري لنعومة العجين

مكونات الحشوة بالجبنة

يمكن اختيار نوع واحد أو خليط من الجبن

1 كوب جبنة مودزاريلا مبشورة

½ كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة

½ كوب جبنة فيتا اختياري

رشة فلفل أسود

رشة زعتر أو حبة البركة حسب الرغبة

طريقة عمل فطائر بالجبنة

في وعاء عميق، نضع الدقيق ثم نضيف السكر والملح والخميرة ونقلب جيدا.

نضيف الزيت والبيضة إن استخدمت ونبدأ في التقليب.

نضيف الحليب الدافئ تدريجيا مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نعجن العجينة لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ولا تلتصق باليد.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء، نخلط جميع أنواع الجبن مع الفلفل الأسود والزعتر أو حبة البركة.

يمكن إضافة القليل من الزيتون المقطع أو البقدونس لإضافة نكهة مميزة.

بعد تخمير العجينة، نقسمها إلى كرات متوسطة الحجم.

نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة.

نضع مقدار مناسب من حشوة الجبنة في المنتصف.

نغلق العجينة حسب الرغبة نصف دائرة، مربع، أو على شكل ظرف.

نرص الفطائر في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ندهن وجه الفطائر بصفار بيضة مخلوطة بملعقة حليب.

نرش سمسم أو حبة البركة على الوجه.

تخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

لنجاح فطائر الجبنة، يجب أن يكون الحليب دافئ وليس ساخن حتى لا تفسد الخميرة.

عدم الإكثار من الحشوة حتى لا تفتح الفطائر أثناء الخبز.

يمكن تسوية الفطائر في الطاسة على نار هادئة بدل الفرن للحصول على فطائر سريعة.

تحفظ الفطائر في علبة محكمة الغلق للحفاظ على طراوتها.

