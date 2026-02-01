صحة الفيوم: 3 ملايين مواطن استفادوا من ندوات التوعية خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الإدارات الفنية المنوطة بها نشر الوعى الصحى (الإعلام والتثقيف الصحى - الخدمة الاجتماعية - الإعلام والتربية السكانية - الأسنان - السن المدرسى- تنظيم الأسرة)، نظموا خلال عام 2025 المنصرم 130081 ندوة صحية استفاد منها 3231870 مواطن، ما احدث طفرة كبيرة فى الصحة بالمحافظة خلال العام.

خطة لنشر الوعي الصحي

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن المديرية لديها خطة استراتيجية شاملة تستهدف رفع الوعي الصحي المجتمعي والوصول بالخدمات التثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة تماشيًا مع رؤية الدولة "مصر 2030".

ندوات إدارة الإعلام والتعليم والتثقيف الصحى

وكشفت الدكتورة مها يوسف مدير إدارة الإعلام والتعليم والتثقيف الصحى، عن التقرير السنوي للندوات، التي بلغت 41607 ندوة توعوية (ما بين ندوات داخلية بالمستشفيات والوحدات وندوات خارجية بالمصالح الحكومية ودور العبادة) والمبادرات القومية والمشاركات المجتمعية، استفاد منها قرابة 881438 ألف مواطن.

ادارة الخدمة الاجتماعية

وقالت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، نيسان عبد المنصف، أن الإدارة نظمت خلال عام 2025 الماضي 7243 ندوة، استفاد منها 521439 مواطن من المترددين على المستشفيات ووحدات الرعاية الاولية.

إدارة السن المدرسي

وكشف مدير إدارة السن المدرسي الدكتور احمد حمدي، الادارة ​نجحت في تنظيم 2856 ندوة لطلبة المدارس استفاد منها 631425 طالب وطالبة

التثقيف الصحي بإدارة الاسنان

فيما قال الدكتور عبد الرحمن ماهر مسئول التثقيف الصحى بادارة الاسنان، ان الادارة نظمت 2739 ندوة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية استفاد منها 26615 مواطن.

إدارة التربية السكانبة

وقالت الدكتورة علا الدش مدير ادارة الاعلام والتربية السكانية أنها نظمت 2013 ندوة استفاد منها 32456 مواطن ومواطنة

ادارة تنظيم الاسرة

وقالت الدكتورة غادة هلال مدير ادارة تنظيم الاسرة، ان الرائدات الريفيات ومسئولى اعلام تنظيم الاسرة ومسئولى نوادى المرأة نظموا علي مدار السنة 64253 ندوة استفاد منها 1129497 سيدة من المنتفعات بخدمات تنظيم الاسرة

برنامج مكافحة الايدز

وأكدت الدكتورة اسماء محرم مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بالفيوم بأنه تم تقديم 370 ندوة من خلال الفريقين الثابت والمتحرك استفاد منها 9000 مواطن.

​وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان أن الجولات الميدانية والندوات والمتابعة الدورية لفرق التثقيف الصحي مستمرة بكافة مراكز المحافظة.

