فوائد التغذية العلاجية لمرضى العناية المركزة أهم محاور مؤتمر الصيدلة الثالث بالفيوم

نظمت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم المؤتمر العلمي الثالث، وتناول في جلساته الأولى مبادئ التغذية العلاجية ومشاكل تدريب الصيادلة، رأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد البدري وحضره الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور سيد الحنفي مدير إدارة الطب العلاجي والدكتورة رحاب جبيلي مدير إدارة الصيدلة والدكتور حسن مصطفى أمين عام اتحاد المهن الطبية والدكتور محمد حسن صلاح مدير عام مستشفى الحميات بالفيوم.

محاور المؤتمر

وأكد رئيس المؤتمر، أن الجلسات ناقشت مبادئ التغذية العلاجية وأهميتها لمرضى العناية المركزة والقصور في الكلى من خلال وضع خطة غذائية للمريض تساهم في تقديم خدمة طبية جيدة وأيضًا ناقش المؤتمر أهمية التدريب لشباب الصيدلة ودعم وتطوير الصيادلة، مؤكدًا أنه يتم متابعة توصيات المؤتمر وتنفيذها من خلال جدول زمني يتم وضعه عقب انتهاء المؤتمر.

فرصة لتبادل الخبرات

قالت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن المؤتمرات فرصة لتبادل الخبرات بين أساتذة الصيدلة والشباب من أبناء المهنة ورفع كفاءة الكوادر الطبية، ما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة، وتناول المؤتمر الدور العام لإدارة التفتيش الصيدلي في مواجهة أي مخالفات.

كما تناول الخدمات المقدمة من أحدث الأقسام المستحدثة في المستشفيات وأضيف لإدارة الصيدلة، وهو قسم التغذية العلاجية وفائدته الكبيرة خاصة لمرضى الكلى والأورام، وأهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في مراجعة "الروشتة" الطبية قبل صرفها للمريض.

وحذرت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، من خطورة تعاطي المضادات الحيوية، ووصفتها بأنها أخطر على الإنسان من الأورام السرطانية لدورها الكبير في خفض مناعة الجسم ومقاومته للأمراض.

