الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فوائد التغذية العلاجية لمرضى العناية المركزة أهم محاور مؤتمر الصيدلة الثالث بالفيوم

مؤتمر الصيدلة الثالث
مؤتمر الصيدلة الثالث بالفيوم
18 حجم الخط

نظمت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم المؤتمر العلمي الثالث، وتناول في جلساته الأولى مبادئ التغذية العلاجية ومشاكل تدريب الصيادلة، رأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد البدري وحضره الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور سيد الحنفي مدير إدارة الطب العلاجي والدكتورة رحاب جبيلي مدير إدارة الصيدلة  والدكتور حسن مصطفى أمين عام اتحاد المهن الطبية  والدكتور محمد حسن صلاح مدير عام  مستشفى الحميات بالفيوم.

محاور المؤتمر

وأكد رئيس المؤتمر،  أن الجلسات ناقشت مبادئ التغذية العلاجية وأهميتها لمرضى العناية المركزة والقصور في الكلى من خلال وضع خطة غذائية للمريض تساهم في تقديم خدمة طبية جيدة وأيضًا ناقش المؤتمر أهمية التدريب لشباب الصيدلة ودعم وتطوير الصيادلة، مؤكدًا أنه يتم متابعة توصيات المؤتمر وتنفيذها من خلال جدول زمني يتم وضعه عقب انتهاء المؤتمر.

 

فرصة لتبادل الخبرات

قالت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن المؤتمرات فرصة لتبادل الخبرات بين أساتذة الصيدلة والشباب من أبناء المهنة ورفع كفاءة الكوادر الطبية، ما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة، وتناول المؤتمر الدور العام لإدارة التفتيش الصيدلي في مواجهة أي مخالفات. 

كما تناول الخدمات المقدمة من أحدث الأقسام المستحدثة  في المستشفيات وأضيف لإدارة الصيدلة، وهو  قسم التغذية العلاجية وفائدته الكبيرة خاصة لمرضى الكلى والأورام، وأهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في مراجعة "الروشتة" الطبية قبل صرفها للمريض.

وحذرت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، من خطورة تعاطي المضادات الحيوية، ووصفتها بأنها أخطر على الإنسان  من الأورام السرطانية لدورها الكبير في خفض مناعة الجسم ومقاومته للأمراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اتحاد المهن الطبية إدارة الصيدلة التغذية العلاجية التفتيش الصيدلي الخدمات المقدمة المضادات الحيوية خدمة طبية متميزة

مواد متعلقة

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ضبط عامل بحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

الاتحاد الإسباني يعيد تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا

إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح علي الطريق الغربي بالفيوم

الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أردوغان: ترامب طلب من تركيا إقناع حماس بالموافقة على خطته

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية