ضبط زبدة مجهولة المصدر في حملة بالفيوم

شنت مديرية النتموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي اسواق القري والمدن والطرق العامة، بهدف مجابهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وقد تمكنت الحملة من تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي الاسواق

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم:Yن الحملة تمكنت من ضبط سيارة محملة 2 طن زبدة مجهولة المصدر، وبدون أي أوراق تدل علي بلد المنشأ، كانت معدة للبيع بأسواق المحافظة، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي الأجهزة الأمنية والنيابة المختصة

وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وإذا ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، تشكل لجنة تحت إشراف النيابة وتضم ممثلي الصحة والتموين والبيئة، للتخلص من المضبوطات بشكل آمن.

تكثيف الحملات علي الاسواق

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز البلدي والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

