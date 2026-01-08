الخميس 08 يناير 2026
إعدام نصف ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر قها

أعدمت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية نصف ذبيحة جاموسة داخل مجزر قها، قبل طرحها للبيع، بعد ثبوت إصابتها بخراريج وصديد، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور هاني شمس الدين، وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الهدف الأساسي من إنشاء المجازر هو تقديم لحوم آمنة وعالية الجودة وخالية من المسببات المرضية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه جرى إعدام نصف الذبيحة المصابة وفقًا للاشتراطات والطرق الصحية السليمة المعتمدة، بما لا يسبب أي أضرار بيئية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المشددة على أعمال الذبح والتفتيش داخل المجازر.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تكثيف الرقابة والمتابعة الدورية والمستمرة على جميع مجازر المحافظة.

وجرى المرور على المجزر بحضور الدكتور عفيفي إبراهيم، كبير أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

