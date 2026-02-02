محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40% (صور)

18 حجم الخط

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/ 2026 حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%.

اعتماد النتيجة

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100 %.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ربيع أبو يوسف النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة للطلاب الناجحين بشكل عام متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألف و205 طالب وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 23 ألف و680 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم.

وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضًا عبر موقع بوابة أسوان الالكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: (https://natega.aswan.gov.eg ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.