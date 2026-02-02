الإثنين 02 فبراير 2026
محافظات

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40% (صور)

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان
اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/ 2026 حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%.

اعتماد النتيجة 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100 %.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ربيع أبو يوسف النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة للطلاب الناجحين بشكل عام متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور ربيع  أبو يوسف بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألف و205 طالب وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على  50 % فأكثر 23 ألف و680 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم.

وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضًا عبر موقع بوابة أسوان الالكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: (https://natega.aswan.gov.eg ).

