تنظيم حملات لتحصين الكلاب الضالة بأسوان لحماية المواطنين (صور)

قال الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان: إن المديرية مستمرة فى تنفيذ حملات ميدانية لتحصين الكلاب ضد مرض السعار.

خطة المحافظة

أضاف أن ذلك ضمن خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، بما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود اللجان المختصة بمديرية الطب البيطرى للتعامل الآمن والحضارى مع ظاهرة الكلاب الضالة، وخاصة بالمناطق السكنية المختلفة، ومن بينها منطقتى كيما وعزبة الفرن ومجمع العروبة.

ونفذت الحملة بمشاركة الدكتورة أسماء سلامة، والكاتشر أسامة مهيب من العاملين بالمديرية، وأن أعمال التطعيم تمت وفق الضوابط البيطرية المعتمدة وبما يحقق السلامة العامة دون الإضرار بالحيوانات.

