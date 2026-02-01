18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا على شاب، لقيامه بإشعال النيران في منزل سيدة، على خلفية خلافات نشبت بينهما، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية.

السجن المشدد 15 عامًا لشاب أحرق منزل سيدة بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتعود أحداث القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم فتحي م ف، المقيم بعزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19804 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4200 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 16 يوليو 2015، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قام عمدًا بوضع النار في مسكن المجني عليها أمل فتحي علي، وذلك بسكب مادة قابلة للاشتعال "جازولين" على باب المسكن، ثم أشعل النيران، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالمنزل، وفقًا لما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق.

