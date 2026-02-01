تعليم القليوبية يضع خارطة طريق متكاملة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

18 حجم الخط

عقد الدكتور ياسر محمود محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري الشؤون المالية والإدارية بدواوين الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لمناقشة اللمسات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة، العام والفني.

تعليم القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى



جاء الاجتماع بحضور وكلاء المديرية، أشرف محمد محمود وكيل المديرية، مروان غراب وكيل المديرية، إلى جانب قيادات ديوان المديرية.



واستهل الدكتور ياسر محمود الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبذل أقصى الجهود للارتقاء بتعليم القليوبية، بما يضمن له مكانة متقدمة بين محافظات الجمهورية وعلى خريطة التميز التعليمي.

سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني



وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس دون وجود أي عجز، واستمرار الجولات الميدانية لمتابعة الانضباط المدرسي وتطبيق معايير الجودة، مع المتابعة الدقيقة من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية داخل المدارس لضمان الالتزام بتعليمات الوزارة والحضور من اليوم الأول للدراسة.

تسجيل الغياب اليومي للطلاب إلكترونيًا



كما شدد الاجتماع على انتظام طابور الصباح، وتحفيز الطلاب على الالتزام بالقيم والانضباط، والاستمرار في معالجة العجز والزيادة في هيئات التدريس، والتشديد على تسجيل الغياب اليومي للطلاب إلكترونيًا وإخطار المديرية والوزارة بنسب الغياب أولًا بأول.



وأكد مدير المديرية ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية، والاستمرار في أعمال التقييمات الحقيقية والمتابعة الدقيقة لأعمال السنة بما يحقق العدالة والموضوعية، إلى جانب تفعيل برامج القرائية لضمان إتقان مهارات القراءة والكتابة.



كما تم التشديد على عدم السماح بخروج الطلاب قبل المواعيد الرسمية لانتهاء اليوم الدراسي، وتحميل مدير المدرسة المسؤولية الكاملة عن مستوى الانضباط والمظهر العام، مع الاستمرار في أعمال التشجير والعناية بالمساحات الخضراء لتوفير بيئة تعليمية صحية ومحفزة.



وتناول الاجتماع أهمية توعية الطلاب بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وتشجيعهم على استخدام المنصات التعليمية، إلى جانب متابعة جاهزية الورش والمعامل بالتعليم الفني، والتنسيق مع جهات التدريب العملي لتوفير فرص تدريب مناسبة للطلاب.



وفي الشق الإداري والمالي، شدد الدكتور ياسر محمود على صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بأعمال الامتحانات، ومتابعة صرف حافز التدريس وفق القواعد المنظمة، وعدم ربط نتائج الامتحانات بأي مبالغ مالية، وصرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الأجر، والشيفات المتعاقد معهم بالمدارس الفندقية دون أي تأخير.



كما أكد ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والصحية لتأمين المدارس ومتابعة الاشتراطات الصحية، ومنع التدخين نهائيًا داخل المدارس والدواوين، مع تفعيل خطط الإخلاء والطوارئ بجميع المدارس.

وفي ختام الاجتماع، أوضح مدير المديرية أهم التوصيات والقرارات، التي تضمنت توحيد الجهود بين جميع قطاعات المديرية، والالتزام الصارم بتنفيذ القرارات الوزارية، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير، ورفع تقارير دورية عن سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط.

وأكد أن تكاتف الجهود والعمل بإخلاص يمثلان الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل لأبناء القليوبية، ووضع المحافظة دائمًا في طليعة التميز والإبداع التعليمي.

