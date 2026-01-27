المشدد 6 سنوات لبائعة ملابس بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد 6 سنوات لبائعة ملابس، وتغريمها مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين، محمود منير خليل، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

وكنت النيابة العامة بشبرا الخيمة أحالت المتهمة "سمر ع م ع" ٣٤ عاما- بائعة ملابس - مقيمة عرب الحارث مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٥٠١٢ لسنة ٢٠٢٥ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٢٤٥٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنها في يوم ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرزت جوهرين مخدرين (أحادي استيل مورفين - حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

