رياضة القليوبية تنظم محاضرة عن مواجهة أزمات السوشيال ميديا

نفذ كيان إرادة شباب مصر عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية بعنوان مهارات العلاقات العامة لمواجهة أزمات السوشيال ميديا جيل واعي وطن آمن، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

إرادة شباب مصر يعزز وعي الشباب بمواجهة أزمات السوشيال ميديا بالقليوبية

جاءت الفعالية بتوجيهات المهندس أحمد حمدي رئيس كيان إرادة شباب مصر، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور وليد الفرماوي مدير المديرية.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة في إطار الدور التوعوي والوطني الذي يقوم به كيان إرادة شباب مصر، وحرصه الدائم على رفع وعي الشباب بمخاطر الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي، وتنمية مهاراتهم في التعامل الإعلامي الواعي مع الأزمات، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الاستقرار الوطني.

وقام بتقديم المحاضرة كل من عبد الرحمن حسين نائب رئيس الكيان والأمين العام وأخصائي السوشيال ميديا، والدكتور جمال ناصر مساعد رئيس الكيان واستشاري العلاقات العامة، حيث تناولا مفاهيم العلاقات العامة وآليات إدارة الأزمات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية الوعي الرقمي في مواجهة الشائعات وبناء رأي عام إيجابي يخدم الوطن.

ونفذت الفعالية تحت إشراف العميد علي صقر رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، حيث قامت قيادات كيان إرادة شباب مصر بتكريمه بدرع تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل للأنشطة الشبابية، كما قام بتكريم قيادات الكيان بمنحهم ميدالية التميز من مركز التنمية الشبابية.

وشهدت الورشة حضور قيادات وأعضاء كيان إرادة شباب مصر، إلى جانب عدد من شباب وأطفال النشء، الذين تفاعلوا مع المحاضرة من خلال مداخلات ومناقشات هادفة، عكست وعي الجيل الجديد وحرصه على المشاركة الإيجابية وبناء مستقبل قائم على الفكر الواعي والمسؤول.

