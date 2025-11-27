صحة شمال سيناء: تقديم 12550 خدمة مجانية خلال أسبوع انتخابات النواب

الخميس 27 نوفمبر 2025
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء تحقيق زيادة كبيرة في خدمات المبادرات الرئاسية خلال الأسبوع الماضي، حيث استفاد أكثر من 12 ألف مواطن، بالتزامن مع تنفيذ خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2025.


قفزة نوعية في خدمات المبادرات الرئاسية بشمال سيناء

وأكد الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية قدمت 12,550 خدمة مجانية شملت الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ورعاية الأم والجنين، وفحص ضعف السمع لحديثي الولادة، وخدمات لكبار السن والمقبلين على الزواج، إضافة إلى علاج سوء التغذية.


 

كما شارك 16 فريقًا طبيًا داخل اللجان الانتخابية يومي 24 و25 نوفمبر لتقديم الدعم الصحي للناخبين، مع تفعيل دور فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.
 

محافظ جنوب سيناء يكرم منظمي احتفالية 'زامنا' ويعلن تنظيمها سنويًا مع بداية الموسم الشتوي

وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار على البحر الأحمر وشمال سيناء

وأوضحت الدكتورة نورهان ناصر، منسق المبادرات، أن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم فحصت 10,000 طالب بالمدارس الابتدائية، مع استمرار الفحص طوال العام الدراسي، وتخصيص الخطين 105 و106 للرد على استفسارات أولياء الأمور.

الجريدة الرسمية