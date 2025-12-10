الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استفادة 1517 مواطنا من القافلة الطبية المجانية في قرية قراش بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أطلقت بقرية قراش في مركز بلقاس على مدار يومين، حيث استفاد منها 1517 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأكد المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

القافلة الطبية المجانية استمرت يومين

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

عدد المستفيدين من القافلة  1517 مواطنًا

وقال: إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1517 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، أجرت الكشف على 218 باطنة، أطفال 205، جراحة 62، أسنان 46، رمد 77، نسا وتنمية الأسرة 101، جلدية 114، عظام 117.

إجراء 104 أشعة عادية وموجات صوتية 

كما قامت القافلة بإجراء 104 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر 140، فحص معمل الدم والطفيليات333، ندوات تثقيفية 47 ندوة استفاد منها 607 متردد، وتم إحالة 10 حالات للمستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القوافل الطبية المجانية تلبية احتياجات المواطنين حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عدد المستفيدين طارق مرزوق محافظ الدقهلية مختلف المراكز والمدن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

سيراميكا يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

أسعار الذهب في الأسواق صباح اليوم الأربعاء 10-12-2025

ريا سيهورن تشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسل Pluribus

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads