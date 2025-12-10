استفادة 1517 مواطنا من القافلة الطبية المجانية في قرية قراش بالدقهلية

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أطلقت بقرية قراش في مركز بلقاس على مدار يومين، حيث استفاد منها 1517 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأكد المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

القافلة الطبية المجانية استمرت يومين

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

عدد المستفيدين من القافلة 1517 مواطنًا

وقال: إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1517 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، أجرت الكشف على 218 باطنة، أطفال 205، جراحة 62، أسنان 46، رمد 77، نسا وتنمية الأسرة 101، جلدية 114، عظام 117.

إجراء 104 أشعة عادية وموجات صوتية

كما قامت القافلة بإجراء 104 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر 140، فحص معمل الدم والطفيليات333، ندوات تثقيفية 47 ندوة استفاد منها 607 متردد، وتم إحالة 10 حالات للمستشفيات.

