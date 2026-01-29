وزير الإسكان ورئيس جهاز الشروق.. وبينهما أسابيع قليلة!

18 حجم الخط

التأبيد في المناصب يخلق بطبيعته بيئةً مواتيةً للفساد وترسُّخ المصالح وتكلُّس الأفكار، كما أن التعجُّل في الإطاحة بالمسؤولين قبل أن يُمنَحوا فرصةً حقيقية لإظهار ما لديهم، لا يقلّ خطورة، بل هو فساد من نوعٍ آخر؛ فساد يُهدر الكفاءة، ويُربك المؤسسية، ويُفقد القرار الإداري معناه ومنطقه.



فالمنصب العام ليس مكافأة تُمنَح ولا عقوبة تُنزَل، بل تكليف واختبار. والاختبار لا يكون في أسابيع ولا في أشهر معدودة، بل في زمنٍ كافٍ يسمح بالتخطيط والتنفيذ وقياس النتائج. من هنا يفرض الواقع سؤالًا مشروعًا، لا يحمل اتهامًا بقدر ما يطلب تفسيرًا:

لماذا جرى تغيير رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق الجديد المهندس محمد متولي صابر، وهو الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع قليلة؟ ففيمَ كان التعيين؟ وفيمَ كان التغيير؟ وأي رسالة تصل إلى بقية القيادات حين يصبح المنصب عابرًا بهذا الشكل المرتبك؟

إن تغييب معيار الفرصة العادلة يفرغ مبدأ المحاسبة من مضمونه؛ فلا إنجاز يُقاس، ولا تقصير يُثبت، بل حركة تدوير سريعة تُشبه إدارة الانطباعات أكثر مما تُشبه إدارة الدولة. والأسوأ أن هذا النمط يقتل روح المبادرة لدى المسؤول، لأنه يعلم سلفًا أن الوقت لن يُسعفه، وأن القرار قد يُتخذ قبل أن يبدأ العمل فعليًا.

ومن باب الإنصاف، فإن السؤال هنا موجَّه إلى وزير الإسكان، لا بوصفه مسؤولًا سياسيًا فقط، بل باعتباره رجلًا خرج من دولاب العمل بالمدن الجديدة، ويعرف مسالكها وتعقيداتها، ويُدرك أن البناء المؤسسي لا يستقيم بلا استقرار نسبي، ولا نجاح إداري بلا مهلة زمنية منطقية. وهو الأدرى بشِعاب هذا الملف، وبأن الإدارة الرشيدة تقوم على مبدأ واضح: لا تأبيد يورّث فسادًا، ولا تعجُّل يبدّد الكفاءة.

إن الإصلاح الحقيقي لا يكون بكثرة القرارات، بل بحكمة توقيتها، ولا بتغيير الأشخاص وحده، بل بوضوح المعايير التي يُعيَّن ويُحاسَب ويُغيَّر على أساسها المسؤول. وما بين التثبيت المفرط والتغيير المرتبك، تضيع الدولة فرصة الإصلاح، ويضيع معها الإحساس العام بالعدالة والجدية.. فأي مصلحة في تغيير رئيس جهاز الشروق؟! أما السؤال الأهم فهو: هل استقال رئيس الشروق أم جرت إقالته.. ولماذا؟!

