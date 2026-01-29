الخميس 29 يناير 2026
محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث مروري بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه وأُصيب آخر، صدمتهما دراجة نارية أثناء وقوفهما على جانب الطريق، بقرية الناصرية التابعة لمركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج.

مصرع شاب عائد للتو من الخارج

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث دهس داخل قرية الناصرية ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن دراجة نارية كانت تسير بسرعة، فقد قائدها السيطرة عليها، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بشخصين كانا يقفان على حافة الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد عبد التواب"  36 عامًا، وكان يعمل بالمملكة العربية السعودية، وعاد إلى قريته منذ نحو شهر ونصف في إجازة، قبل أن تنتهي رحلته بشكل مأساوي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، في ظل متابعة طبية دقيقة بسبب خطورة إصاباته الناتجة عن حادث دهس دراجة نارية بالفيوم.

 

ضبط مصنع شيكولاتة غير مرخص يستغل علامات تجارية شهيرة بالفيوم

ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان "إندومي" مجهول المصدر بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد الدراجة عن الواقعة، وتولي التحقيقات.

