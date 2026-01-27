الثلاثاء 27 يناير 2026
ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان "إندومي" مجهول المصدر بالفيوم

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط سيارة نصف نقل محملة 9 أطنان و625 كيلو جرام اندومي أطفال مجهول المصدر وغير معلوم جهة إنتاجه ومدي صلاحيته للاستهلاك الادمي ومدون على الشيكارة وزن 50 كيلو اندومي والوزن الفعلي للشكارة 35  كيلو، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات.

نتائح الحملة علي المخابز 

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إنه تم تسليم السيارة والمضبوطات ومحضر الضبط الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار وكيل وزارة االتموبن بالفيوم، الي أن الحملة استكملت أعمالها في متابعة المخابز البلدية والسياحية، وتمكنت من تحرير 35 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن  الرغيف المنتج عن ماجاء بالقرار الوزاري، انتاج مخالف للموصافات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

 تكثيف الحملات علي الاسواق

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة له بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لارصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 66 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم الإجراءات القانوني الاجراءات القانون الأجهزة الأمنية التموين والتجارة الداخلية التحفظ على السيارة الخضار والفاكهــة المخابز البلدية والسياحية تكثيف الحملات على الأسواق محافظة الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

