إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية قصر الباسل التابعة لمركز شرطة إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

