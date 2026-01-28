ضبط مصنع شيكولاتة غير مرخص يستغل علامات تجارية شهيرة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على المصانع غير المرخصة، أو التي تستخدم علامات تجارية لمصانع أخرى، ومنع تداول أي سلع مغشوشة أو مقلدة، والحفاظ على الحقوق التجارية للمصانع الأخرى، ومنع التلاعب في الاقتصاد القومي، من تحرير 69 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة علي المصانع غير المرخصة

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط مصنع شيكولاته غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات المنصوص عليها، يقلد علامة تجارية لمصنع انتاج اخر بكفر الشيخ وتم ضبط 102 كرتونة شيكولاتة مقلدة وزن الكرتونة الواحدة 4 كيلو جرام، بإجمالي وزن 408 كيلو جرام، 2 كرتونة زبده شورتينج مجهولة المصدر زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي 50 كيلو جرام، مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات لمنع استغلال العلامات التجارية الخاصة بالغير

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، انه شدد على تكثيف الحملات على المصانع غير المرخصة أو التي تستغل علامات تجارية لمصانع أخرى، لضمان الحقوق التجارية للمصانع، ومنع تداول أي سلع مغشوشة أو مقلدة.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار، وخاصة أسعار الخضار والفاكهة.

