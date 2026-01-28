الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع شيكولاتة غير مرخص يستغل علامات تجارية شهيرة بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على المصانع غير المرخصة، أو التي تستخدم علامات تجارية لمصانع أخرى، ومنع تداول أي سلع مغشوشة أو مقلدة، والحفاظ على الحقوق التجارية للمصانع الأخرى، ومنع التلاعب في الاقتصاد القومي، من تحرير 69 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة علي المصانع غير المرخصة

 وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط مصنع شيكولاته  غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات المنصوص عليها،  يقلد  علامة تجارية  لمصنع  انتاج اخر بكفر الشيخ وتم ضبط 102 كرتونة شيكولاتة مقلدة وزن الكرتونة الواحدة 4 كيلو جرام، بإجمالي وزن  408 كيلو جرام، 2 كرتونة زبده شورتينج مجهولة المصدر زنة الواحدة 25  كيلو جرام  بإجمالي 50  كيلو جرام، مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات لمنع استغلال العلامات التجارية الخاصة بالغير

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، انه شدد على تكثيف الحملات على المصانع غير المرخصة أو التي تستغل علامات تجارية لمصانع أخرى، لضمان الحقوق التجارية للمصانع، ومنع تداول أي سلع مغشوشة أو مقلدة.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار، وخاصة أسعار الخضار والفاكهة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى العلامات التجارية بمحافظة الفيوم جهاز حماية المستهلك قسم مباحث التموين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

بحضور ليلى علوي، أسرة فيلم ابن مين فيهم تحتفل بانتهاء التصوير

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

غضب واسع بعد تداول فيديو لشاب يعتدي على سيدة في أحد شوارع المنوفية

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "فيها ايه يعني" منذ طرحه بالسينمات

عمرو سلامة: مقولة "عدوك ابن كارك" ليست دقيقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الصعايدة طول عمرهم جدعان، نجيب ساويرس يشيد بشهامة قبطان مصري أنقذ مهاجرًا من الموت

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بعدم القدرة على التعايش مع الظروف الصعبة

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

المزيد
الجريدة الرسمية