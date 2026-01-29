تحرير 434 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

18 حجم الخط

تكثف مديرية التموين في محافظة المنيا جهودها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بهدف ضبط المخالفات التموينية المختلفة وتعزيز وصول السلع للمواطنين بصورة سليمة.

حملات في المخابز البلدية في المنيا

أسفرت الحملات التي جرت على المخابز البلدية عن تحرير 273 مخالفة تموينية متنوعة تضمنت مخالفات إنتاج الخبز ناقص الوزن وعدم مطابقة الإنتاج للمواصفات وغياب إعلان البيانات الرسمية على لوحات المعلومات.

434 مخالفة تموينية في المنيا ضمن حملات على المخابز والأسواق لتحسين منظومة السلع

كما تم رصد عدم نظافة أدوات العجين وغياب الإعلان عن تعليمات التشغيل وعدم وجود موازين دقيقة داخل بعض المخابز ما يؤثر على حقوق المستهلكين.

مخالفات في الأسواق التجارية

وفي حملات الرقابة على الأسواق، تم تحرير 32 محضرًا شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية ومعروضات مجهولة المصدر كما تم رصد مخالفات لعرض البضاعة دون شهادات صحية أو خلاف مع تعليمات الإعلان عن الأسعار وشروط العرض السليم للسلع الاستراتيجية ما دفع بتحرير المحاضر اللازمة.

مخالفات المواد البترولية في المنيا

ركزت الحملات أيضًا على مراقبة منافذ بيع المواد البترولية حيث أسفرت التفتيشات عن 34 محضرًا من بينها مخالفات في تعبئة أسطوانات البوتاجاز المنزلية ناقصة الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار.

بالإضافة إلى مخالفات فنية في أدوات القياس داخل محطات التعبئة مما يتطلب إجراءات حازمة لضمان حقوق المواطنين.

متابعة بدالين التموينيين

كما تم تحرير 95 محضرًا ضد البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة تضمنت مخالفات مثل عدم إصدار بون الصرف أو عدم ممارسة النشاط على الوجه الصحيح وعدم الإعلان عن المقررات التموينية مما يعوق وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في انتشار سلوكيات غير قانونية.

جولات تفقدية على مطاحن الدقيق

وفي إطار تعزيز الرقابة، شملت الحملات جولات تفقدية على مطاحن الدقيق للتأكد من التزامها بإنتاج الدقيق المطابق للمواصفات القياسية كما تم سحب عينات عشوائية للتأكد من جودة المنتج واستمرارية مطابقته لمعدلات الجودة المطلوبة لضمان سلامة السلع الأساسية.

