الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الحديد في المنيا اليوم الخميس 29 - 1 - 2026

أسعار الحديد في المنيا
أسعار الحديد في المنيا اليوم الخميس استقرار وترقب في سوق موا
18 حجم الخط

تشهد أسعار الحديد في المنيا اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي داخل أسواق مواد البناء مع ترقب من التجار والمقاولين لأي تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة. 

متوسط أسعار الحديد اليوم في المنيا

متوسط أسعار طن الحديد حسب النوع
حديد تسليح عادي: 38500 إلى 39500 جنيهًا للطن.
حديد تسليح مقاوم: 40000 إلى 40500 جنيهًا للطن.
حديد مخلوط (عادي ومقاوم): 39000 إلى 40000 جنيهًا للطن.
حديد مسلح للأعمال الثقيلة: 40500 إلى 41000 جنيهًا للطن.
حديد شعاعي أو قضبان: 38000 إلى 39000 جنيهًا للطن.

الأسباب المؤثرة على الأسعار

ويرجع استقرار أسعار الحديد إلى توازن العرض والطلب في المحافظة مع انخفاض نسبي في حركة البيع والشراء مقارنة بالشهور الماضية واستقرار أسعار الخامات عالميًا كما ساهمت انتظام عمليات النقل من المصانع إلى الأسواق المحلية في الحفاظ على الأسعار دون زيادة

حركة البيع والشراء داخل السوق

وتشهد حركة البيع والشراء هدوء نسبي مع تفضيل بعض المقاولين الانتظار قبل الشراء لتقييم أي تغيرات مستقبلية في الأسعار ويحرص المواطنون على مقارنة الأسعار بين الأسواق لضمان الحصول على أفضل سعر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم اسعار الحديد في المنيا سعر طن الحديد سوق البناء المنيا أخبار المنيا الاقتصادية المنيا محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

"بداية جديدة"، فحص 1370 مريضًا في قافلة مجانية بقرية كفر لبس بالمنيا

موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة

خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا

الطقس اليوم في المنيا، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية