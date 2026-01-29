أسعار الحديد في المنيا اليوم الخميس 29 - 1 - 2026

18 حجم الخط

تشهد أسعار الحديد في المنيا اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي داخل أسواق مواد البناء مع ترقب من التجار والمقاولين لأي تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة.

متوسط أسعار الحديد اليوم في المنيا

متوسط أسعار طن الحديد حسب النوع

حديد تسليح عادي: 38500 إلى 39500 جنيهًا للطن.

حديد تسليح مقاوم: 40000 إلى 40500 جنيهًا للطن.

حديد مخلوط (عادي ومقاوم): 39000 إلى 40000 جنيهًا للطن.

حديد مسلح للأعمال الثقيلة: 40500 إلى 41000 جنيهًا للطن.

حديد شعاعي أو قضبان: 38000 إلى 39000 جنيهًا للطن.

الأسباب المؤثرة على الأسعار

ويرجع استقرار أسعار الحديد إلى توازن العرض والطلب في المحافظة مع انخفاض نسبي في حركة البيع والشراء مقارنة بالشهور الماضية واستقرار أسعار الخامات عالميًا كما ساهمت انتظام عمليات النقل من المصانع إلى الأسواق المحلية في الحفاظ على الأسعار دون زيادة

حركة البيع والشراء داخل السوق

وتشهد حركة البيع والشراء هدوء نسبي مع تفضيل بعض المقاولين الانتظار قبل الشراء لتقييم أي تغيرات مستقبلية في الأسعار ويحرص المواطنون على مقارنة الأسعار بين الأسواق لضمان الحصول على أفضل سعر.

