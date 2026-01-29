إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم وحريق في المنيا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأخيرة حادثين متفرقين أسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص، وتدخلت الجهات المعنية بسرعة لتقديم الإسعافات اللازمة وتأمين موقع الحوادث.

إصابة سيدة إثر تصادم سيارة ملاكي برصيف

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي برصيف غرب إدارة مرور المنيا الجديدة، حيث تم نقل المصابة إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

على الفور تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابة طبيبة أسنان وتعرضت لإصابات متنوعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتأكد من ملابسات الحادث

إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بعقار بالمنيا

وفي حادث آخر داخل نطاق مركز المنيا، اندلع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بقرية تله، وأسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية في المنيا

على الفور تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.

