الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا

خطوات الحصول على
خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا
18 حجم الخط

يحرص عدد كبير من المواطنين في محافظة المنيا على معرفة خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا ضمن الخدمات المقدمة في إطار دليل المنيا الخدمي  

خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا

و تأتي هذه الخدمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتضمن التقديم الصحيح وفق القوانين المعمول بها.

المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة

للحصول على الرخصة الخاصة يجب تجهيز عدد من المستندات الأساسية من بينها بطاقة الرقم القومي سارية وصورة شخصية حديثة وشهادة صحية تثبت اللياقة البدنية للقيادة وتقديم طلب رسمي مكتمل البيانات في مكتب المرور المعني بالمنيا حيث يتم فحص المستندات ومراجعتها بدقة لضمان قبول الطلب دون أي مشاكل. 

خطوات التقديم داخل المرور في المنيا 

تبدأ الخطوات بتقديم الطلب الرسمي مع المستندات المطلوبة ثم يقوم الموظف المختص بفحص الأوراق والتحقق من صحتها ويلي ذلك تحديد موعد لاختبارات القيادة العملية والنظرية حسب الترتيب الذي تم تسجيله كما تتيح إدارة المرور متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي بمنح الرخصة الخاصة. 

درجات الحرارة في المنيا اليوم 

يمكن للمواطنين متابعة إجراءاتهم من خلال التواصل مع إدارة المرور مباشرة أو من خلال دليل المنيا الخدمي الذي يقدم شرحًا مفصلًا لكل خطوة كما يوفر معلومات عن مواعيد العمل الرسمية لتسهيل الوصول إلى الخدمة دون أي عقبات. 

نصائح وإرشادات مهمة

وينصح خبراء المرور جميع المتقدمين بالالتزام بالمواعيد المحددة وعدم تقديم طلبات ناقصة أو غير صحيحة لضمان سرعة الإنجاز كما يُفضل مراجعة المتطلبات من خلال دليل المنيا الخدمي قبل التوجه لمكتب المرور لتفادي أي مشاكل أو تأجيلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرخصة الخاصة من مرور المنيا مرور المنيا الرخصة الخاصة خطوات الحصول على الرخصة الخاصة محافظة المنيا دليل المنيا الخدمي

مواد متعلقة

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

كل ما تريد معرفته قبل إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا

إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا إلى المفتي

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

أحكام جنايات المنيا خلال 24 ساعة، المشدد على 11 متهما في قضايا مخدرات "الأبرز"

بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

السجن المشدد لـ9 متهمين بتجارة المواد المخدرة في المنيا

المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في المنيا

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية