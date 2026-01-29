الخميس 29 يناير 2026
أسعار الخضراوات في المنيا اليوم الخميس

تشهد أسعار الخضراوات في المنيا اليوم الخميس حالة من الاستقرار الملحوظ داخل أسواق الجملة والتجزئة بمختلف مراكز المحافظة مع توافر كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية المحلية القادمة من الأراضي الزراعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء بين المواطنين خاصة مع اعتماد الأسر على الخضراوات كعنصر أساسي في الوجبات اليومية.

أسعار الخضراوات الأساسية داخل الأسواق في المنيا اليوم الخميس 29 يناير

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 و5 جنيهات بينما تراوح سعر البطاطس من 4 إلى 6 جنيهات وسجل البصل الأحمر والأبيض من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو كما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات وسط استقرار واضح في أغلب الأصناف.

خضروات مطلوبة وإقبال متزايد في المنيا 

بلغ سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات وسجل الخيار من 5 إلى 7 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 12 و18 جنيهًا وسجل الفلفل بأنواعه من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو حسب الجودة وحجم المعروض.

أسباب استقرار الأسعار في المنيا 

ويرجع استقرار أسعار الخضراوات في المنيا إلى انتظام عمليات الحصاد وتوافر الإنتاج المحلي إلى جانب اعتدال الأحوال الجوية واستقرار حركة النقل بين القرى والأسواق مما ساهم في الحفاظ على المعروض دون نقص.

حركة السوق اليومية في المنيا 

وتشهد الأسواق نشاطًا ملحوظًا خلال ساعات الصباح مع تراجع نسبي في الإقبال مساءً ويحرص المواطنون على الشراء اليومي للخضروات الطازجة.

توقعات الفترة المقبلة

ويتوقع التجار استمرار الاستقرار مع احتمالية انخفاض محدود لبعض الأصناف في حال زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة.

