الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

كيفية الاستعلام عن
كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا
18 حجم الخط

مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، يزداد البحث عن كل التفاصيل المتعلقة بموعد النتيجة، طرق الاستعلام، وآلية اعتمادها رسميًا، خاصة مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع الإدارات التعليمية.

كل ما تريد معرفته حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 من الموعد حتى الاستعلام

تشير التوقعات إلى أن موعد نتيجة الإعدادية المنيا سيكون خلال الأيام الأولى من شهر فبراير، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، واعتماد نتيجة إعدادية 2026 المنيا رسميًا من المحافظ.

كيفية  الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

تتيح مديرية التعليم أكثر من طريقة للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنيا، من بينهم الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة مديرية التربية والتعليم المنيا باستخدام رقم الجلوس.

توزيع الدرجات والمجموع الكلي

ويبلغ المجموع الكلي لنتيجة امتحانات الإعدادية المنيا 280 درجة، موزعة على المواد الأساسية، ويتم احتساب نتيجة الترم الأول المنيا ضمن المجموع النهائي للشهادة الإعدادية في نهاية العام الدراسي.

أهمية النتيجة لطلاب المنيا

وتمثل نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا مرحلة فاصلة في مستقبل الطلاب، حيث تحدد مسار الالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بمتابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا نتيجة إعدادية المنيا نتيجة الترم الأول المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس نتيجة تعليم المنيا بوابة مديرية التربية والتعليم المنيا نتيجة مدارس المنيا اعتماد نتيجة الإعدادية المنيا موعد نتيجة الإعدادية المنيا نتيجة إعدادية 2026 المنيا نتيجة طلاب المنيا نتيجة امتحانات الإعدادية المنيا أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

مواد متعلقة

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

كل ما تريد معرفته قبل إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا

إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا إلى المفتي

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

أحكام جنايات المنيا خلال 24 ساعة، المشدد على 11 متهما في قضايا مخدرات "الأبرز"

بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية