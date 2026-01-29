الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا

مجموع درجات مواد
مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026
18 حجم الخط

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا وأولياء الأمور عن مجموع درجات مواد الترم الأول 2026 بالتزامن مع انتظار إعلان النتيجة حيث تمثل معرفة المجموع خطوة مهمة لفهم مستوى الأداء قبل ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنيا رسميًا. 

مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 بالأرقام

يبلغ المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة موزعة على المواد الأساسية، حيث تحصل اللغة العربية على 80 درجة، واللغة الإنجليزية 60 درجة، والرياضيات 60 درجة، والعلوم 40 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة .

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية

 يعتمد مجموع درجات الشهادة الإعدادية على المواد الأساسية المقررة وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم ويتم احتسابها بنظام ثابت دون تغيير وهو ما يساعد الطلاب على تقييم أدائهم بشكل مبدئي قبل ظهور نتيجة الترم الأول المنيا. 

أهمية معرفة المجموع قبل النتيجة

معرفة مجموع الدرجات تساعد الطلاب وأولياء الأمور على توقع مستوى النتيجة النهائية والاستعداد نفسيًا للمرحلة القادمة سواء من حيث التنسيق أو التخطيط الدراسي المستقبلي. 

ويتم احتساب نتيجة الترم الأول من إجمالي هذه الدرجات وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم وتُعد معرفة توزيع الدرجات بالأرقام خطوة مهمة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المنيا وأولياء الأمور لفهم شكل النتيجة النهائية قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا عبر المدارس أو من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم المنيا

علاقة المجموع بالنتيجة النهائية

نتيجة مدارس المنيا تعكس الأداء الحقيقي للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث يتم إعلان المجموع الكلي بعد اعتماد نتيجة تعليم المنيا بشكل رسمي ليكون الفيصل في تحديد مستوى الطالب. 

نصيحة تعليمية للطلاب

ينصح بعدم القلق المبالغ فيه والتركيز على المرحلة القادمة مؤكدين أن نتيجة الشهادة الإعدادية تمثل محطة مهمة وليست نهاية الطريق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا نتيجة إعدادية المنيا نتيجة الترم الأول المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس نتيجة تعليم المنيا بوابة مديرية التربية والتعليم المنيا نتيجة مدارس المنيا اعتماد نتيجة الإعدادية المنيا موعد نتيجة الإعدادية المنيا نتيجة إعدادية 2026 المنيا نتيجة طلاب المنيا نتيجة امتحانات الإعدادية المنيا أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

مواد متعلقة

"بداية جديدة"، فحص 1370 مريضًا في قافلة مجانية بقرية كفر لبس بالمنيا

موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة

خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا

الطقس اليوم في المنيا، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية