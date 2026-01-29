الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خدمات البطاقة التموينية في المنيا، التعديل والإضافة والتحويل

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية
18 حجم الخط

تسعى محافظة المنيا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية من خلال توفير كافة المعلومات والإجراءات اللازمة لتعديل أو إضافة أو تحويل البطاقة التموينية ضمن دليل المنيا الخدمي الذي يقدمه موقع فيتو، ويتيح هذا الدليل للمواطنين متابعة الخطوات الرسمية والحصول على الخدمة بسرعة وسهولة دون عناء. 


يمكن تعديل البطاقة التموينية للخصم في حالات الوفاة أو الطلاق أو السفر، حيث تتطلب الإجراءات تقديم

 المستندات التالية:
للوفاة: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، البطاقة التموينية المطلوب الخصم منها، أصل شهادة الوفاة أو أي مستند يثبت تاريخ الوفاة مثل تصريح الدفن أو إعلان وراثة.


للطلاق: صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومي، البطاقة التموينية إذا كانت بحوزة الزوجة، صورة قسيمة الطلاق أو حكم النفقة، حكم الحضانة أو إقرار تراضي بين الزوجين. 


للسفر: صورة البطاقة الشخصية، البطاقة التموينية، أي مستند رسمي يثبت السفر مثل جواز السفر. 


التعديل إضافة المستفيدين للبطاقة التموينية في المنيا 

txt

دليل المنيا الخدمي، تعرف على كيفية إصدار تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس الدينية

txt

دليل المنيا الخدمي، خطوات الحصول على المساعدات العاجلة للمواطنين


تتيح الخدمة إضافة المستفيدين للبطاقة التموينية في حالات العودة من السفر أو إضافة الزوجة، ويشمل المستندات:
للعودة من السفر: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، البطاقة التموينية المطلوب الإضافة إليها، خطاب الخصم قبل السفر، أي مستند رسمي يثبت العودة. 


إضافة الزوجة: صورة البطاقة العائلية أو قسيمة الزواج، البطاقة التموينية للزوج، خطاب الخصم من بطاقة أسرة الزوجة. 


التحويل من بقال إلى آخر داخل دائرة المكتب


تتيح هذه الخدمة للمواطنين تحويل البطاقة التموينية من بقال إلى آخر داخل دائرة المكتب التابع له، ويشترط تقديم صورة البطاقة الشخصية أو العائلية والبطاقة التموينية نفسها لضمان إتمام الخدمة بشكل رسمي وسريع. 


آلية الحصول على الخدمة


تلتزم الجهات الإدارية المعنية في المنيا بتقديم الخدمة وفق النموذج الرسمي المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، مع تحديد المستندات المطلوبة والرسوم الزمنية لإنجاز الطلب، كما يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب ومعرفة القرار النهائي بشأنه دون الحاجة للانتظار الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دليل المنيا الخدمي خدمات البطاقة التموينية المنيا التعديل بالخصم والإضافة التحويل من بقال لاخر وزارة التضامن الاجتماعي المنيا اليوم المنيا خدمات محافظة المنيا البطاقة التموينية الخدمات التموينية تعديل البطاقة التموينية

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم وحريق في المنيا

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا

أسعار الحديد في المنيا اليوم الخميس 29 - 1 - 2026

أسعار الخضراوات في المنيا اليوم الخميس

"بداية جديدة"، فحص 1370 مريضًا في قافلة مجانية بقرية كفر لبس بالمنيا

موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة

خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

جنون الذهب يستمر وهذا العيار يصعد إلى 8450 جنيها

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

المقاولون يعلن ضم أحمد فؤاد لاعب فاركو

خدمات

المزيد

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية