خدمات البطاقة التموينية في المنيا، التعديل والإضافة والتحويل

تسعى محافظة المنيا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية من خلال توفير كافة المعلومات والإجراءات اللازمة لتعديل أو إضافة أو تحويل البطاقة التموينية ضمن دليل المنيا الخدمي الذي يقدمه موقع فيتو، ويتيح هذا الدليل للمواطنين متابعة الخطوات الرسمية والحصول على الخدمة بسرعة وسهولة دون عناء.



يمكن تعديل البطاقة التموينية للخصم في حالات الوفاة أو الطلاق أو السفر، حيث تتطلب الإجراءات تقديم

المستندات التالية:

للوفاة: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، البطاقة التموينية المطلوب الخصم منها، أصل شهادة الوفاة أو أي مستند يثبت تاريخ الوفاة مثل تصريح الدفن أو إعلان وراثة.



للطلاق: صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومي، البطاقة التموينية إذا كانت بحوزة الزوجة، صورة قسيمة الطلاق أو حكم النفقة، حكم الحضانة أو إقرار تراضي بين الزوجين.



للسفر: صورة البطاقة الشخصية، البطاقة التموينية، أي مستند رسمي يثبت السفر مثل جواز السفر.



التعديل إضافة المستفيدين للبطاقة التموينية في المنيا



تتيح الخدمة إضافة المستفيدين للبطاقة التموينية في حالات العودة من السفر أو إضافة الزوجة، ويشمل المستندات:

للعودة من السفر: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، البطاقة التموينية المطلوب الإضافة إليها، خطاب الخصم قبل السفر، أي مستند رسمي يثبت العودة.



إضافة الزوجة: صورة البطاقة العائلية أو قسيمة الزواج، البطاقة التموينية للزوج، خطاب الخصم من بطاقة أسرة الزوجة.



التحويل من بقال إلى آخر داخل دائرة المكتب



تتيح هذه الخدمة للمواطنين تحويل البطاقة التموينية من بقال إلى آخر داخل دائرة المكتب التابع له، ويشترط تقديم صورة البطاقة الشخصية أو العائلية والبطاقة التموينية نفسها لضمان إتمام الخدمة بشكل رسمي وسريع.



آلية الحصول على الخدمة



تلتزم الجهات الإدارية المعنية في المنيا بتقديم الخدمة وفق النموذج الرسمي المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، مع تحديد المستندات المطلوبة والرسوم الزمنية لإنجاز الطلب، كما يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب ومعرفة القرار النهائي بشأنه دون الحاجة للانتظار الطويل.

