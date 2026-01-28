محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام قره باج في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل مواجهة قره باج الأذربيجاني، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025/2026، برصيد 15 نقطة.

ويشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح، أساسيًا للمرة الثانية عقب العودة من بطولة كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب المصري، وذلك بعدما شارك أمام بورنموث في المباراة الماضية. بالبريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام قره باج في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول أمام قره باج الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك - جرافنبيرخ- فريمبونج.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: جاكبو - هوجو إيكتيكي - محمد صلاح.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: مامارداشفيلي - وودمان - إندو - كيركيز - كييزا - نيوني - نالو - موريسون - نجوموها.

موعد مباراة ليفربول وقره باج

تنطلق مباراة ليفربول وقره باج اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة في المركز الرابع، في حين أن قره باج “ لديه 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

ولم يحسم ليفربول تأهله المباشر بعد إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل دون النظر إلى نتائج الآخرين، في حين أن نقطة واحدة قد تكفيه لبلوغ المرحلة المقبلة مباشرة، ولكن يجب النظر أولًا إلى نتائج باقي منافسيه.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

