الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

تفاصيل زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي للأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

زيارة سفيرة الاتحاد
زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي للأكاديمية الوطنية للتدريب
استقبلت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنجلينا أيخهورست (Angelina Eichhorst)، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها؛ وذلك في إطار زيارة رسمية للأكاديمية.

وشهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكة المستقبلية في مجالات بناء وتنمية القدرات، خاصة في الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها تمكين المرأة والشباب، وتعزيز كفاءة وقدرات العاملين في القطاع العام، بما يعكس توافق اختصاصات ومجالات عمل الجانبين.

 

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الدولي في مجالات بناء الإنسان وتنمية القدرات، لا سيما في ملفات تمكين المرأة والشباب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأضافت أن الأكاديمية تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

 

يأتي هذا اللقاء اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وأجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وفي إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات ودول القارة الأوروبية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية
الجريدة الرسمية