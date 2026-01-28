الكشف على 727 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، يومي ٢٦ و٢٧ يناير ٢٠٢٦، وقد نجحت القافلة في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ٧٢٧ مواطنًا.

تخصصات متنوعة بالقافلة

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، والتي استقبلت ٣٣٥ مواطنا خلال يومها الأول، و٣٩٢ مواطنا خلال يومها الثاني.

وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

جانب من فاعليات القافلة،فيتو

جانب من فاعليات القافلة،فيتو

عدد المنتفعين من القافلة

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٠٩ مواطنين بعيادة الباطنة، وعدد ٤٧ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٩ سيدة.

بالإضافة إلى استقبال عدد ١٨١ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٧٠ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١٤٠ مواطنا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

جانب من فاعليات القافلة،فيتو

جانب من فاعليات القافلة،فيتو

جانب من فاعليات القافلة،فيتو

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.