أخبار مصر

خريطة ندوات جناح الأزهر الشريف اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوات جناح الأزهر
ندوات جناح الأزهر في معرض الكتاب، فيتو
ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، اليوم الخميس، في تمام الساعة ٥:٣٠ مساء، ندوة بعنوان: "إسهامات علماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية"، يشارك فيها أ.د/ محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أ.د/ محمد عبد الحفيظ، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والفنان/ محمد خميس، الباحث في مجال الآثار، ويديرها الإعلامي حسن الشاذلي.

"إسهامات علماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية" و"شبهات وردود" ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ويواصل جناح الأزهر تقديم سلسلته الفكرية التوعوية تحت عنوان: "شبهات وردود"، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء، ويشارك فيها أ.د/ أحمد  الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء، ويتم خلالها عرض عدد من الشبهات المتعلقة بالثوابت الدينية وغيرها، مع الرد عليها وتفنيدها وبيان جوانب بطلانها بالحجة والبرهان.

 

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف –للعام العاشر على التوالي– بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه على مدار أكثر من ألف عام.


ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات، بما يعكس ثراء التجربة الأزهرية وتنوع رسالتها العلمية والثقافية.

الجريدة الرسمية