الأربعاء 28 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال الحملة، فيتو
قاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حملة موسعة بنطاق حي ثالث، استهدفت رفع الإشغالات المخالفة، ومراجعة التراخيص، والتصدي لسرقة التيار الكهربائي من الأعمدة العامة، إلى جانب متابعة نشاط عدد من المقاهي والكافيتريات، بالإضافة لتفقد الحالة العامة لشوارع العشريني، المستشفى، والسكة الحديد بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يناقش جهود رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

تأجيل قضية قاتل طفل الإسماعيلية لجلسة 3 فبراير المقبل

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، مع فحص التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية، ورصد مخالفات تتعلق بالتعدي على المرافق العامة والحدائق العامة وسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الإسماعيلية يشدد على التزام المقاهي بقوانين الطريق

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التزام المقاهي والكافيتريات بالمساحات المخصصة لها فقط، وعدم التعدي على حرم الطريق أو الأرصفة. 

 

 وأكد أن الحفاظ على الانضباط بالشارع يأتي في إطار حماية حق المواطن في طريق آمن ومنظم، وتحقيق السيولة المرورية.

 

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدورية والمستمرة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أحياء المحافظة، لضبط الشارع، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المرافق العامة ومظهر المدينة.

 

جاء ذلك بحضور دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، اللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث، والعميد احمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، ونواب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية.

الجريدة الرسمية