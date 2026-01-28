أوقاف الإسماعيلية تحتفي بتخريج دفعة جديدة من مركز إعداد المحفظين

18 حجم الخط

احتفلت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بحفل تخرج دفعة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من الدارسين بمركز إعداد المحفظين، في أجواء إيمانية مفعمة بالفرح والاعتزاز بحملة كتاب الله، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

أبرز الحضور خلال مراسم الاحتفال

جاء الحفل بحضور ورعاية الشيخ عبدا لخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة بالمديرية، والدكتور محمد سليمان، عميد مركز إعداد المحفظين، والدكتور محمد المتولي فاضل عميد المركز الثقافي، والشيخ عبدالعظيم عبدالمعبود، مدير مركز إعداد المحفظين.

جانب من الاحتفال، فيتو

اعتزاز وفخر بتخرج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله تعالى

وخلال كلمته، أعرب مدير المديرية عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من الدارسين، مؤكدًا أن مراكز إعداد المحفظين تمثل ركيزة أساسية في بناء الداعية الواعي، وإعداد أجيال قادرة على حفظ كتاب الله وفهمه وتعليمه على المنهج الوسطي المستنير، الذي تتبناه وزارة الأوقاف.

جانب من الاحتفال، فيتو

اشادة بجهود القائمين على المركز

كما أشاد بجهود القائمين على مركز إعداد المحفظين، وما يبذلونه من عطاء علمي وتربوي في سبيل تخريج محفظين مؤهلين علميًا وعمليًا، يحملون رسالة القرآن خلقًا وسلوكًا قبل أن يحملوه حفظًا وتلاوة.

وشهد الحفل تقديم التهاني والتبريكات للدارسين بمناسبة تخرجهم، حيث قام الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي بتوزيع الشهادات على الخريجين، داعيًا الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبهم، ونور صدورهم، وأن ينفع بهم البلاد والعباد.

وفي لفتة وفاء وتقدير، قام الدكتور محمد سليمان عميد المركز، بتكريم الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده المخلصة ودعمه المستمر لمراكز إعداد المحفظين، وحرصه الدائم على الارتقاء بالعمل الدعوي والتعليمي داخل المديرية.

واختُتم الحفل بالدعاء بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف، وأن يخرج من هذه المراكز أجيالًا تحمل القرآن علمًا وعملًا، وتسهم في نشر القيم الأخلاقية وبناء الوعي الديني الرشيد.

