رقم خيالي، عرض أخير من الأهلي لمنع رحيل ديانج

18 حجم الخط

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقد جلسة مع المالي اليو ديانج نجم الفريق، عقب العودة من رحلة المارد الأحمر في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت فيتو أن مسئولي النادي الأهلي قرروا رفع القيمة المالية لـ ديانج من أجل إقناعه بالتجديد للفريق خاصة مع العرض الذي تقدم به فالنسيا الإسباني.

وقال المصدر، إن العرض الأول الذي قدمه الأهلي للاعب وصل إلى 1.8 مليون دولار سنويًا، شاملًا العقد الإعلاني، قبل أن يقرر النادي رفع القيمة المالية في العرض الجديد، ليقترب من 2 مليون دولار سنويًا، من أجل إقناع اللاعب بالبقاء مع القلعة الحمراء.

ويأتي قرار الأهلي بعد تمسك ييس توروب المدير الفني للفريق، باللاعب، والذي شدد لإدارة الأحمر على أن خطته تعتمد على وجود الدبابة المالية في الملعب.

وكان أليو ديانج قد طلب الاجتماع مع ييس توروب من أجل تجديد طلب الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء الحالي خاصة بعد وصول عرض فالنسيا الإسباني.

وأضاف مصدر مقرب من اللاعب المالي أنه لم يفقد الأمل في الرحيل عن النادي الأهلي حتى بعد إعلان رفض عرض فالنسيا الإسباني، خاصة وأنه يرى أنها فرصة قد لا تعود مستقبلا.

وتطير بعثة النادي الاهلي، إلى تنزانيا صباح غد الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو النادي الأهلي في تمام السابعة من صباح غدا الخميس، استعدادا للسفر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.