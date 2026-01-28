الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم خيالي، عرض أخير من الأهلي لمنع رحيل ديانج

اليو ديانج،فيتو
اليو ديانج،فيتو
18 حجم الخط

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقد جلسة مع المالي اليو ديانج نجم الفريق، عقب العودة من رحلة المارد الأحمر في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت فيتو أن مسئولي النادي الأهلي قرروا رفع القيمة المالية لـ ديانج من أجل إقناعه بالتجديد للفريق خاصة مع العرض الذي تقدم به فالنسيا الإسباني.

وقال المصدر، إن العرض الأول الذي قدمه الأهلي للاعب وصل إلى 1.8 مليون دولار سنويًا، شاملًا العقد الإعلاني، قبل أن يقرر النادي رفع القيمة المالية في العرض الجديد، ليقترب من 2 مليون دولار سنويًا، من أجل إقناع اللاعب بالبقاء مع القلعة الحمراء.

ويأتي قرار الأهلي بعد تمسك ييس توروب المدير الفني للفريق، باللاعب، والذي شدد لإدارة الأحمر  على أن خطته تعتمد على وجود الدبابة المالية في الملعب.

وكان أليو ديانج   قد طلب الاجتماع مع ييس توروب من أجل تجديد طلب الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء الحالي خاصة بعد وصول عرض فالنسيا الإسباني. 

 

وأضاف مصدر مقرب من اللاعب المالي أنه لم يفقد الأمل في الرحيل عن النادي الأهلي حتى بعد إعلان رفض عرض فالنسيا الإسباني، خاصة وأنه يرى أنها فرصة قد لا تعود مستقبلا. 

 

وتطير بعثة النادي الاهلي، إلى تنزانيا صباح غد الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو النادي الأهلي في تمام السابعة من صباح غدا الخميس، استعدادا للسفر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المالي أليو ديانج النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا رحيل إليو ديانج فالنسيا الاسباني يانج افريكانز يانج أفريكانز التنزاني

مواد متعلقة

الأهلي يفتتح أكاديميته الجديدة في السعودية الجمعة المقبل

الأهلي يطير إلى تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

أول قرار من توروب بعد الفوز على وادي دجلة بالدوري

الأهلي ينهي صفقة هادي رياض من بتروجت والإعلان خلال ساعات (خاص)

يوسف بلعمري الأبرز، غيابات الأهلي أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز (خاص)

فيتو تنفرد بـ قائمة الأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة، الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الصعايدة طول عمرهم جدعان، نجيب ساويرس يشيد بشهامة قبطان مصري أنقذ مهاجرًا من الموت

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بعدم القدرة على التعايش مع الظروف الصعبة

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

المزيد
الجريدة الرسمية