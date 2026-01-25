مصدر بالأهلي يحسمها: أليو ديانج لن يجدد عقده لهذه الأسباب

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المالي أليو ديانج، مؤكدًا أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع القلعة الحمراء في ظل الفجوة الكبيرة بين مطالبه المالية والإمكانيات التي حددها النادي.

وقال المصدر لـ فيتو إن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع ديانج على مدار خمسة أشهر دون التوصل إلى اتفاق نهائي، موضحًا أن اللاعب اشترط الحصول على مقابل مالي كبير للغاية لا يتناسب مع سقف رواتب اللاعبين الأجانب داخل النادي، إلى جانب رغبته الأساسية في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ديانج قد يبدي مرونة بشأن الاستمرار مع الأهلي فقط في حال تلبية مطالبه المالية، وهو أمر وصفه المصدر بـ«شبه المستحيل» في ظل السياسة المالية للنادي والالتزام بالسقف المحدد للرواتب.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدفي اللقاء.

ومن جانبه، أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق، عن سعادته بالفوز، مؤكدًا أن المباراة جاءت بعد فترة غياب طويلة للاعبين الدوليين، وهو ما يتطلب وقتًا لاستعادة الانسجام الكامل.

وأشار توروب إلى أن الفوز واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يمثلان دفعة معنوية قوية مع بداية العام الجديد، مشددًا على أهمية المنافسة بين اللاعبين في جميع المراكز، في ظل فترة ضغط المباريات المقبلة والحاجة إلى جاهزية كل العناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.