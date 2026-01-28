استكمال التشغيل بمستشفى طوخ المركزي وتشغيل العناية المركزة والحضَّانات بكامل طاقتها

الأربعاء 28 يناير 2026
محافظات

استكمال التشغيل بمستشفى طوخ المركزي وتشغيل العناية المركزة والحضَّانات بكامل طاقتها

مستشفي طوخ المركزي،فيتو
مستشفي طوخ المركزي،فيتو
وجه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية باستكمال التشغيل داخل أقسام  مستشفى طوخ المركزي، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

تشغيل العناية المركزة والحضّانات بكامل طاقتها 

وشهدت المستشفى تشغيل العناية المركزة والحضّانات بكامل طاقتها، إلى جانب تشغيل العيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التجهيز ورفع الكفاءة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة واشتراطات أمن وسلامة المرضى.
وتُعد هذه المرحلة نقلة نوعية ومميزة في مسيرة تطوير مستشفى طوخ المركزي، وتمثل خدمة حقيقية لأهالي مدينة طوخ ومحافظة القليوبية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير رعاية صحية متكاملة بالقرب من محل إقامتهم.

أسعار الأشعة والتحاليل والكشف بمستشفى طوخ المركزي 

أكد مدير مستشفى طوخ المركزي أن تذكرة العلاج كشف أخصائي 25 جنيها، والكشف لدى الاستشاري 40 جنيها، وأسعار التحاليل صورة دم كاملة CBC سعره 55 جنيها، سرعة ترسيب ESR سعره 25 جنيها، سكر عشوائي 20 جنيها، تحليل بول كامل 20 جنيها، فصيلة دم 20 جنيها.

وفي إطار خطة التشغيل المرحلي، أوضح محافظ القليوبية أن المستشفى سيعمل بكامل طاقته تدريجيًا، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.

وأضاف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قسم العمليات والمناظير، الذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسئولة عن الصيانة لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة عملها.

