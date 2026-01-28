الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الانتهاء من تصحيح 3 من مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة

نتيجة الإعدادية بالقليوبية،
نتيجة الإعدادية بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، تواصل أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية داخل كنترولات مديرية التربية والتعليم، بإجمالي عدد طلاب بلغ نحو 120 ألف طالب وطالبة، حيث شهدت أعمال التصحيح تقدمًا ملحوظًا بعدد من المواد.

منطقة القليوبية الأزهرية تتابع مسابقة القرآن الكريم

تعرف على موعد انتهاء أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليويية

الانتهاء من تصحيح 3 من مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة 


وجاءت آخر مستجدات التصحيح على النحو التالي:
الرياضيات: تم تصحيح 4,400 ورقة حتى الآن، وما زالت أعمال التصحيح مستمرة.
العلوم: تم تصحيح 20,074 ورقة، ومن المقرر الانتهاء من التصحيح اليوم.
اللغة الإنجليزية: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.
الحاسب الآلي: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.
التربية الدينية (إسلامي/مسيحي): انتهى التصحيح بنسبة 100٪.
وأكدت مصادر تعليمية أن أعمال التصحيح والرصد تتم وفقًا للتعليمات الوزارية، مع التشديد على الدقة والمراجعة النهائية قبل الانتقال لمرحلة التجميع وإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية  عقب اعتمادها رسميًا.

مصادر بمديرية التعليم أن أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، مع التشديد على تحري الدقة في رصد الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا.

 

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية 

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان  يوم الخميس 22 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعدادية محافظة القليوبية الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية الشهادة الاعدادية بالقليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الصف الثالث الإعدادي

مواد متعلقة

تعرف على موعد انتهاء أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليويية

بدأ العد التنازلي لإعلانها، الأهالي بالغربية تترقب نتيجة الشهادة الإعدادية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون اليوم امتحان العلوم

ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

اليوم، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في مدارس الجيزة

بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية

الأغلى بـ 7200 جنيه وقصص الأنبياء بـ 4300، أسعار كتب الأطفال بمعرض الكتاب 2026

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

المزيد
الجريدة الرسمية