نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، تواصل أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية داخل كنترولات مديرية التربية والتعليم، بإجمالي عدد طلاب بلغ نحو 120 ألف طالب وطالبة، حيث شهدت أعمال التصحيح تقدمًا ملحوظًا بعدد من المواد.

الانتهاء من تصحيح 3 من مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة



وجاءت آخر مستجدات التصحيح على النحو التالي:

الرياضيات: تم تصحيح 4,400 ورقة حتى الآن، وما زالت أعمال التصحيح مستمرة.

العلوم: تم تصحيح 20,074 ورقة، ومن المقرر الانتهاء من التصحيح اليوم.

اللغة الإنجليزية: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.

الحاسب الآلي: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.

التربية الدينية (إسلامي/مسيحي): انتهى التصحيح بنسبة 100٪.

وأكدت مصادر تعليمية أن أعمال التصحيح والرصد تتم وفقًا للتعليمات الوزارية، مع التشديد على الدقة والمراجعة النهائية قبل الانتقال لمرحلة التجميع وإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية عقب اعتمادها رسميًا.

مصادر بمديرية التعليم أن أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، مع التشديد على تحري الدقة في رصد الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا.

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان يوم الخميس 22 يناير 2026.

